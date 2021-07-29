  • BIST 1.382,710
  • Altın 498,42
  • Dolar 8,5030
  • Euro 10,0650
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİsrail Parlamentosu'nda Milletvekili Ben-Gvir'i yaka paça atıldı (VİDEO)

ByLock’un sahibi neler itiraf etti?

»
FETÖ'nün WhatsApp'i diye bilinen ByLock'un lisans sahibi David Keynes, 9 Haziran günü ABD'den Türkiye'ye gelerek teslim oldu ve tutuklandı. Asıl adı ‘Alparslan Demir' olan Keynes hakkında silahlı örgüt üyeliğinden dava açıldı.
ByLock’un sahibi neler itiraf etti?

FETÖ'nün WhatsApp'i diye bilinen ByLock'un lisans sahibi David Keynes, 9 Haziran günü ABD'den Türkiye'ye gelerek teslim oldu ve tutuklandı. Asıl adı ‘Alparslan Demir' olan Keynes hakkında silahlı örgüt üyeliğinden dava açıldı.

Keynes hakkında 17 Aralık 2020'de yakalama kararı çıkarıldı. Keynes, avukatı Abdurrahman Bayramoğlu üzerinden savcılıkla temas kurarak, 9 Haziran'da Türkiye'ye geldi. Tutuklanan Keynes hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede ifadelerine yer verilen gizli tanık ‘Karadeniz', Keynes'in 1990'lı yıllarda Ankara Üniversitesi'nde okurken, ‘Tarık' kod adını kullandığını ve Kara Harp Okulu'nda mahrem imamlık yaptığını söyledi.

Keynes'in okulu uzadığı ve ekonomik sıkıntıya düştüğü için tüm bildiklerini Cumhuriyet yazarı Hikmet Çetinkaya'ya anlattığını vurgulayan Karadeniz, gazetede “Askeri öğrenciler soruları önceden alıyor” diye yazıldığını anlattı.

Bu haber üzerine Keynes'in örgüt evinde ‘karantinaya' alındığını ifade etti. Keynes ise liseden itibaren ışık evlerine gittiğini, gazeteci Tarık Toros'ın imamı olduğu evde kaldığını anlattı.

Keynes, 2003'te Green Card kazanarak ABD'ye gittiğini, adını David Keynes olarak değiştirdiğini, ‘Tilki' lakaplı FETÖ üyesi Atalay Candelen'le aynı evde kaldıklarını söyledi.

Keynes'in iddiasına göre Candelen, 2013'te hazırladığı programları ‘Apple' ve ‘Google Play' gibi sanal mağazalara yüklemesi gerektiğini, ancak kredi kartı yurt dışı harcamasına kapalı olduğu işlem yapamadığını söyledi.

Keynes'in kredi kartı ile ByLock lisansı alındı. ByLock'u Apple markete yüklemek için Keynes'in kimlik bilgileri kullanıldı. Candelen'in programı 2014'te kendisine de yüklediğini anlatan Keynes, “15 Temmuz ‘dan sonra ByLock'un FETÖ için hazırlanmış olduğu kanaatine vardım” dedi.

Keynes, 12 Haziran 2016'da Türkiye'ye geldiğini, 15 Temmuz'da İstanbul'da bulunduğunu,7 Ağustos 2016'da ABD'ye döndüğünü belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulları 6 Eylül'de açmakta kararlıyız, KKTC'de okullar açılabilecek mi?28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:46
  • Antalya'da 4 ayrı noktada orman yangını: Alevler yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:34
  • Açıklamalar peş peşe geliyor! Aşı olana büyük indirim28 Temmuz 2021 Çarşamba 13:20
  • Televizyonlardaki takviye gıda reklamları bir yılda yüzde 136 arttı28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:14
  • Prof. Dr. Erkut adaylıktan çekildi28 Temmuz 2021 Çarşamba 12:06
  • Halterde Nuray Levent 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı 9. sırada tamamladı28 Temmuz 2021 Çarşamba 08:41
  • Van Valisi Bilmez: 295 kilometrelik İran sınırının tamamına duvar örülecek27 Temmuz 2021 Salı 20:11
  • İmamoğlu: Kanal İstanbul olmayacak27 Temmuz 2021 Salı 19:08
  • Akar'dan Yunanistan'ın Rafale alımına tepki27 Temmuz 2021 Salı 17:37
  • Akar: Kıbrıs’taki Türkü, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Yok Sayarak Bir Yere Varamazsınız27 Temmuz 2021 Salı 17:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti