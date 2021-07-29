ByLock’un sahibi neler itiraf etti?

FETÖ'nün WhatsApp'i diye bilinen ByLock'un lisans sahibi David Keynes, 9 Haziran günü ABD'den Türkiye'ye gelerek teslim oldu ve tutuklandı. Asıl adı ‘Alparslan Demir' olan Keynes hakkında silahlı örgüt üyeliğinden dava açıldı.

FETÖ'nün WhatsApp'i diye bilinen ByLock'un lisans sahibi David Keynes, 9 Haziran günü ABD'den Türkiye'ye gelerek teslim oldu ve tutuklandı. Asıl adı ‘Alparslan Demir' olan Keynes hakkında silahlı örgüt üyeliğinden dava açıldı.

Keynes hakkında 17 Aralık 2020'de yakalama kararı çıkarıldı. Keynes, avukatı Abdurrahman Bayramoğlu üzerinden savcılıkla temas kurarak, 9 Haziran'da Türkiye'ye geldi. Tutuklanan Keynes hakkında iddianame düzenlendi.

İddianamede ifadelerine yer verilen gizli tanık ‘Karadeniz', Keynes'in 1990'lı yıllarda Ankara Üniversitesi'nde okurken, ‘Tarık' kod adını kullandığını ve Kara Harp Okulu'nda mahrem imamlık yaptığını söyledi.

Keynes'in okulu uzadığı ve ekonomik sıkıntıya düştüğü için tüm bildiklerini Cumhuriyet yazarı Hikmet Çetinkaya'ya anlattığını vurgulayan Karadeniz, gazetede “Askeri öğrenciler soruları önceden alıyor” diye yazıldığını anlattı.

Bu haber üzerine Keynes'in örgüt evinde ‘karantinaya' alındığını ifade etti. Keynes ise liseden itibaren ışık evlerine gittiğini, gazeteci Tarık Toros'ın imamı olduğu evde kaldığını anlattı.

Keynes, 2003'te Green Card kazanarak ABD'ye gittiğini, adını David Keynes olarak değiştirdiğini, ‘Tilki' lakaplı FETÖ üyesi Atalay Candelen'le aynı evde kaldıklarını söyledi.

Keynes'in iddiasına göre Candelen, 2013'te hazırladığı programları ‘Apple' ve ‘Google Play' gibi sanal mağazalara yüklemesi gerektiğini, ancak kredi kartı yurt dışı harcamasına kapalı olduğu işlem yapamadığını söyledi.

Keynes'in kredi kartı ile ByLock lisansı alındı. ByLock'u Apple markete yüklemek için Keynes'in kimlik bilgileri kullanıldı. Candelen'in programı 2014'te kendisine de yüklediğini anlatan Keynes, “15 Temmuz ‘dan sonra ByLock'un FETÖ için hazırlanmış olduğu kanaatine vardım” dedi.

Keynes, 12 Haziran 2016'da Türkiye'ye geldiğini, 15 Temmuz'da İstanbul'da bulunduğunu,7 Ağustos 2016'da ABD'ye döndüğünü belirtti.