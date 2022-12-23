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ByteDance, gazetecilerin kişisel TikTok verilerine erişim sağlayan 4 çalışanını işten çıkardı

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Sosyal paylaşım platformu TikTok’un çatı şirketi ByteDance, platform üzerinden gazetecilerin yer bilgilerini de içeren kişisel verilere eriştiği tespit edilen 4 çalışanını işten çıkardı.
ByteDance, gazetecilerin kişisel TikTok verilerine erişim sağlayan 4 çalışanını işten çıkardı

CNN’in haberine göre, TikTok Sözcüsü Brooke Oberwetter, platformun ana kuruluşu ByteDance’in "uygunsuz şekilde" gazetecilerin kişisel verilerine erişen 4 çalışanını işten çıkardığını doğruladı.

ByteDance, çalışanlarının şirket içinden basına haber sızdırılmasına yönelik soruşturma kapsamında, İngiltere merkezli Financial Times gazetesinden ve BuzzFeed çevrim içi haber kuruluşundan 2 gazetecinin kişisel verilerine erişim sağladığını bildirdi.

Sözcü Oberwetter, gazetecilerin yer bilgilerini içeren IP adreslerinin de erişim sağlanan veriler arasında olduğunu belirtti.

İkisi ABD’de ve ikisi Çin’de bulunan 4 çalışanın “TikTok kullanıcılarının verilerine erişim hakkını suiistimal ettiği” için işten çıkarıldığı ve bu davranışların “TikTok’un kullanıcıların güvenini kazanma çabaları ile uyuşmadığı” kaydedildi.

Sözcü Oberwetter, olayın ardından platformun iç denetim ekiplerinin, ABD’li kullanıcı verilerine erişiminin kaldırıldığını söyledi.

The Financial Times ve BuzzFeed’ten tepki

The Financial Times gazetesi, yayınladığı haberde yer alan açıklamasında, “gazetecilerin gözetlenmesi, yaptıkları işe müdahale edilmesi veya kaynaklarının yıldırılmaya çalışılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu” bildirdi.

Gazete, resmi bir karşılık vermeden önce olayı tüm boyutları ile soruşturacağını açıkladı.

BuzzFeed News, CNN’e yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilerin kişisel verilerine yönelik ifşaatla “ derinden sarsıldıklarını”, bunun, gazeteciler ile TikTok kullanıcılarının mahremiyeti ve haklarının “açıkça göz ardı edilmesi” anlamına geldiğini aktardı.

TikTok’un gazetecileri izlediği iddiaları

BuzzFeed News, bu yılın başlarında, bazı ABD’li kullanıcıların verilerine Çin’den erişim sağlandığını ileri sürmüştü. Bunun üzerine TikTok, bazı ABD’li kullanıcıların verilerine Çin’deki çalışanların erişim sağlayabileceğini ancak bunun kararını ABD merkezli güvenlik ekibinin verdiğini belirtmişti.

ABD merkezli Forbes Dergisi ekim ayında, ByteDance’in TikTok verilerini bazı ABD vatandaşlarını izlemek için kullandığını ileri sürmüş, dün yayınladığı haberde şirket tarafından izlenen 3 gazetecinin ismini vermişti.

Benzer şekilde The New York Times, TikTok’un birkaç gazetecinin iletişim bilgilerini bu gazetecileri izlemek için kullanıldığını iddia etmiş, konu üzerine sosyal medya platformundan ve ByteDance’den herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

ABD'deki TikTok tartışmaları

ABD'li siyasetçiler ve istihbarat servisleri, uzun süredir Pekin merkezli ByteDance Ltd tarafından geliştirilen uygulamadaki kişisel bilgilerin Çin hükümetine verildiğini ve bunun da "ulusal güvenlik endişeleri" doğurduğunu belirtiyor.

TikTok yetkilileri ise bilgilerin hiçbir şekilde Çin hükümeti ile paylaşılmadığını ve hükümetin kendilerinden böyle bir talepte bulunmadığını savunuyor.

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