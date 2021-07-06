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ByteDance'den TikTok adımı: Yapay zekâsını başka şirketlere satıyor

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Video paylaşım uygulaması TikTok’un Çin merkezli ByteDance'in uygulamasında kullanılan yapay zekâ teknolojisini diğer şirketlere satmaya başladığı belrtildi.
ByteDance'den TikTok adımı: Yapay zekâsını başka şirketlere satıyor

Video paylaşım uygulaması TikTok’un Çin merkezli ByteDance'in uygulamasında kullanılan yapay zekâ teknolojisini diğer şirketlere satmaya başladığı belrtildi.

Teknoblog'un Financial Times‘tan aktardığına göre şirketin BytePlus adlı yeni bir birimi açıldı ve web sitesine göre müşteri listesinde daha şimdiden ABD moda uygulaması Goat, Singapur seyahat sitesi WeGo, Endonezya alışveriş uygulaması Chilibeli ve Hindistan merkezli sosyal oyun platformu GamesApp yer alıyor.

TikTok’un öneri algoritması, onu bu kadar popüler yapan şeyin büyük bir parçasını oluşturuyor. Buna göre, kullanıcının uygulamayla var olan etkileşim biçimi, kendisine önerilecek videoları etkiliyor.

Şirket, geçen yıl yayımladığı bir blog yazısında ForYou özet akışının belirli bir kullanıcıya hangi videoların sunulacağını nasıl belirlediğini açıklamıştı. Önerileri; hangi videoları beğendiğiniz, yorum paylaştığınız veya oluşturduğunuz dahil olmak üzere kullanıcı etkileşimlerine dayanıyor. Altyazılar ve konu etiketleri gibi video bilgileri ve kullanılan cihaz, dil tercihleri ve konum ayarları dahil olmak üzere cihaz ve hesap ayarları dikkate alınıyor.

The Verge sitesinin Financial Times’a dayandırarak belirttiğine göre BytePlus, müşterilere öneri algoritmasına erişme, bunu uygulamaları ve müşterileri için kişiselleştirme şansı sunuyor. BytePlus, web sitesine göre, otomatik konuşma ve metin çevirisi ile gerçek zamanlı video efektlerinin yanı sıra veri analiz araçları da sunuyor.

Geçen son bir buçuk yıldır ByteDance ve TikTok, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin merkezli uygulamaların ABD merkezli uygulama mağazalarında yer almasını engellemeye çalışan bir dizi başkanlık kararıyla hedef alınan Çinli şirketler arasındaydı. Başkan Biden, yasakları kaldıran bir yürütme emrini geçen haziran ayında imzaladı. Trump yönetiminin baskısına rağmen, TikTok geçen yıl ABD’de aylık 100 milyon kullanıcıyı aştı.

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