BY:Ücretsiz Kamusal Eğitim Hakkı İçin Sokaktayız!

İŞTE Açıklama;

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü olarak her eğitim yılının başında ve sonunda olduğu gibi, bu dönem başlarken de ücretsiz kamusal eğitim hakkı ihlallerini görünür kılmak ve bu temel hakkın sadece Anayasada yazılı kalmaması; gündelik yaşamlarımızda gerçekten var olması için taleplerimizi ısrarla yükseltiyoruz! 14 Eylül Salı günü, saat 13.00'de Eğtim Bakanlığı önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklamasına tüm basın emekçileri ve halkımız davetlidir.

Bağımsızlık Yolu

Basın Bürosu