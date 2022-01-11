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C Vitamini Eksikliğini Gösteren 9 Önemli İşaret

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Cildin çeşitli yerlerinde görülebilen morluklardan daha kolay hasta olmaya kadar birçok farklı sağlık sorununa neden olabilen C vitamini eksikliği, doğru diyetle kolayca tedavi edilebiliyor.
C Vitamini Eksikliğini Gösteren 9 Önemli İşaret

Askorbik asit olarak da adlandırılan C vitamini, bir yandan antibakteriyel ve antioksidan etkisi sayesinde, diğer yandan demir emilimini ve iyileşmeyi kolaylaştırarak vücuda birçok farklı şekilde etki eder.

C vitamini bağışıklık sisteminde çok önemli bir role sahiptir. Yetişkinler için önerilen günlük C vitamini miktarı yaklaşık 110 mg'dır.

Pek çok insan C vitamininin faydalarının farkında değildir ve bu nedenle çeşitli sağlık sorunlarıyla karşı karşıyadır.

 

C vitamini eksikliğini gösteren 9 önemli işaret #1

C VİTAMİNİ EKSİKLİĞİNİN 9 BELİRTİSİ

Başta bağışıklık sistemi olmak üzere vücudu birçok farklı yönden etkileyen C vitamini, eksikliğinde farklı sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

İşte C vitamini eksikliğinin en önemli 9 belirtisi:

Tekrarlayan Soğuk Algınlığı ve Grip

C vitamininde bulunan antioksidanlar, beyaz kan hücrelerinin etkisini artırarak enfeksiyonlar ve hastalıklarla savaşmalarına yardımcı olur. C vitamininin bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisini açıkça gösteren birçok çalışma vardır.

Çeşitli Morarmalar

C vitamini de dahil olmak üzere vitamin eksiklikleri bacaklarda, kollarda veya vücudun diğer bölümlerinde morarmaya neden olabilir. Son araştırmalar, C vitamini eksikliğinin vücudu zayıflatabileceğini ve morarmaların doğal olarak iyileştirmesini engelleyebileceğini gösteriyor.

Burun Kanaması

Burun deliklerinin damarları çok ince ve hassastır ve dış deri tabakasına çok yakındır. C vitamini eksikliği kan damarlarınızı zayıflatabilir ve sık burun kanamalarına neden olabilir.

Eklemlerde Ağrı ve Şişlik

Düzenli olarak C vitamini tüketen kişilerde eklemlerde şişlik ve ağrı daha az görülür. Hem iltihaplı eklem romatizmasını önlemek hem de eklem sağlığını korumak için doğru miktarda C vitamini almak önemlidir.

Kuru ve Pürüzlü Cilt

C vitamini, cildin kolajen seviyesini korumaya yardımcı olarak parlak görünüme katkıda bulunur. C vitamini eksikliği kuru cilde ve erken kırışıklıklara neden olabilir.

Kaygı ve Yorgunluk

C vitamini eksikliği zihinsel sağlıkla da bağlantılıdır. Araştırmalar, yeterli miktarda C vitamini tüketen kişilerin, eksiklik yaşayanlara göre daha mutlu ve daha az stresli olduğunu göstermiştir.

Şişmiş Diş Eti Dokusu

C vitamini temel olarak vücudumuzu koruyan epiteli güçlendirmeye yardımcı olur ve aynı zamanda diş eti dokusu için koruyucu görevi görür. C vitamini eksikliği bu kalkanı zayıflatabilir ve diş etlerinde kanamaya ve şişmeye neden olabilir.

Kuru ve Kırılgan Saçlar

C vitamini eksikliği saç dökülmesine neden olabilir ve ayrıca saçı kuru ve kırılgan hale getirebilir. C vitamini eksikliğine bağlı olarak hücrelerde meydana gelen serbest radikal hasarı, erken yaşlanmaya ve saç büyümesinin engellenmesine neden olabilir. Bu nedenle, C vitamininin antioksidan etkisi saç sorunlarıyla başa çıkmak için gereklidir.

Zor İyileşme

C vitamini, yaraları iyileştirme ve dokuyu onarma yeteneği ile ünlüdür. Bunun nedeni, C vitamininin enfeksiyon riskini en aza indirirken yara iyileşmesini de iyileştirmesidir. Araştırmalara göre, C vitamini eksikliği ile önemli cilt fonksiyonlarının kaybı arasında önemli bir bağlantı vardır.

 

C vitamini eksikliğini gösteren 9 önemli işaret #2

C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER

C vitamini denilince akla ilk olarak genellikle portakal ve limon geliyor ancak C vitamini açısından zengin daha birçok besin var.

Biberler

Çok eski zamanlardan beri herkes en fazla C vitamininin portakal ve limonda bulunduğunu düşünür, ancak durum böyle değil. Biberler C vitamini yönünden zengin besinler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Vitamin içeriği biberin çeşidine göre değişiyor.

Sarı, turuncu ve kırmızı biberler en fazla C vitaminine sahiptir, 100 gramlarında yaklaşık 130 mg C vitamini bulunur. Yeşil biberlerin 100 gramında ise yaklaşık 90 mg C vitamini bulunur.

Yeşil Sebzeler

Listeyi biberden sonra brokoli, karnabahar ve lahana takip ediyor. Ortalama olarak, 100 gr başına yaklaşık 50-130 mg C vitamini içerirler.

100 gr brokoli  90-120 mg, lahana 80-90 mg ve karnabahar 50-70 mg C vitamini içerir. İyi emilen kalsiyum, potasyum, magnezyum ve diğer besinlerin harika bir kaynağı oldukları için de bu sebzeler mutlaka diyete eklenmelidir.

Orman Meyveleri

C vitamini alımınızı meyve yardımıyla iyileştirmek istiyorsanız, sadece turunçgilleri değil, aynı zamanda orman meyvelerini de tüketebilirsiniz. Ahududu, kuş üzümü, çilek gibi orman meyveleri C vitamini açısından zengindir.

100 gr çilek 60-70 mg, kuş üzümü 35-45 mg, ahududu 25-30 mg ve yaban mersini 20-25 mg C vitamini içerir.

Turunçgiller

Bazıları için turunçgillerin düşük düzeyde C vitamini içermesi şaşırtıcı olabilir. İyi bir kaynaktır, ancak yukarıda belirtilen besinlerle karşılaştırıldığında, miktarı biraz daha küçüktür.

100 gr portakal 51-53 mg, limon 49-53 mg, greyfurt 35-43 mg ve mandalina 27 mg C vitamini içerir.

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