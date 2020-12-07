C vitamini vücutta, bir antioksidan görevi görür, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korumaya yardımcı olur. Vücudun, yaraların iyileşmesine yardımcı olmak için gerekli bir protein olan kolajeni yapması için C vitaminine ihtiyacı vardır ve bitki kaynaklı besinlerden demirin emilimini artırır. Ayrıca, bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.

Peki C vitaminini nasıl almalı? Lipozomal mi tablet mi yoksa toz olarak mı almalı?

Aldığınız C vitamini takviyenin arkasındaki üretim sürecinin, yan etkilerinin, faydalarının çok farklı olduğunu belirten Dr. Mehmet Akif Akman, C vitaminini hangi formda almamız gerektiği konusunda şu bilgileri verdi:

TABLET VE TOZLARIN DEZAVANTAJLARI

“C vitamini için en yaygın yapılandırmalardan ikisi tabletler ve tozlardır. Ne kadar yaygın ve popüler olduklarına bakılırsa, muhtemelen yerel sağlıklı yiyeceklerinizde ve hatta bakkalda C vitamini tabletleri görmüşsünüzdür. Biraz daha az yaygın olmakla birlikte, birçok insan C vitamini takviyelerini de toz halinde alır. Bu ezilmiş versiyonu suya veya diğer sıvılara ekleyip içebilirsiniz.

Açıkçası, tabletlerde ve tozlarda C vitamini almak, bu besinin değerinin bir kısmını açığa çıkararak sisteminize almanızı sağlar. Bununla birlikte, bunlar aslında bu takviye için ideal dağıtım sistemleri olmayabilir.



Tabletlerin ve tozların olası dezavantajlarından bazıları şunlardır:

Muhtemelen zarar verici bileşenler içerebilirler. Ne yazık ki, şu anda piyasada bulunan tabletlerin ve tozların çoğu ucuz, sentetik malzemelerden yapılmıştır.

Düzenli, sıradan sürümleriniz GDO'lardan veya genetiği değiştirilmiş organizmalardan oluşabilir; bunlar, muhtemelen C vitamininin faydalarına müdahale eden, kendi olası sağlık riskleri ve sorunları barındıran genetiği değiştirilmiş organizmalardan oluşabilir.

Ek olarak, bazı C vitamini biçimleri, çoğu insanın genellikle GDO olduğu için kaçınmaya çalıştığı soya ile yapılır, bu da hormonal sorunlara neden olabilir ve bazı potansiyel olarak toksik bileşenlere sahiptir.

Bazı tabletlerde ve tozlarda belki de en ciddi istenmeyen element BPA yani Bisfenol A'dır. BPA, belirli plastikleri ve reçineleri yapmak için kullanılan endüstriyel bir kimyasaldır, ancak aynı zamanda genellikle yiyecek ve içecekleri depolayan kaplarda da kullanılır. Bazı araştırmalar, BPA'nın BPA ile yapılan kaplardan yiyecek veya içeceklere sızabileceğini göstermiştir. BPA'ya maruz kalma, BPA'nın fetüslerin, bebeklerin ve çocukların beyin, davranış ve prostat bezi üzerindeki olası sağlık etkileri nedeniyle bir endişe kaynağıdır’’.



BPA'nın zararlı etkisi maalesef özellikle C vitamini ile birleştirildiğinde daha da büyüktür.

Tabletler ve tozlar mide rahatsızlığına veya diğer yan etkilere neden olabilir. Özellikle bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için yüksek dozda C vitamini almak istiyorsanız, tabletler ve tozlar ideal olmayabilir. Bazı insanlar bu C vitamini formlarını alırken kramp, hazımsızlık, mide rahatsızlığı, su kaybı ve diğer rahatsız edici semptomlar yaşarlar.

Vücudunuz onları çok kolay hazmetmeyebilir. Tabletlerin aslında içerdikleri C vitamininin yaklaşık beşte birini emilebilir bir şekilde vücudunuza sağladığı tahmin edilmektedir. C vitamini gibi önemli bir takviye söz konusu olduğunda, önemli olan sadece şişedeki dozaj değildir, vücudunuzun onu gerçekten ne kadar iyi kullanabildiğidir.

LIPOZOMAL C VİTAMİNİ, TABLETLERE VE TOZLARA GÖRE DAHA İYİ MİDİR?

Tabletler ve tozlarla karşılaştırıldığında Lipozomal C vitamini, doğrudan hücrelerinize iletilebildiği için emilim oranının yaklaşık yüzde 90 olduğu görülmektedir.

Tipik olarak pek çok yan etkiye neden olmaz.

Sıfır GDO, soya veya BPA ile üretilmiştir.”