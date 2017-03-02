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ÇAD, Libya sınırındaki kapılardan birini açtı

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ÇAD, Libya sınırındaki kapılardan birini açtı
Çad Kamu Güvenliği ve Göç Bakanı Ahmed Muhammed Bachir, bir süre önce kapatılan Libya sınır kapılarından birinin açıldığını duyurdu.

Bachir, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik sıkıntısı nedeniyle kapatılan Çad-Libya sınır kapılarından birini açtıklarını bildirdi.

Çad'ın Libya sınır hattındaki bölgelerini ziyaretinde yerel halkın yaşam şartlarını incelediğini belirten Bachir, böylece Wour kasabasındaki sınır kapısını açmaya karar verdiklerini söyledi.

Bachir, sadece Wour sınır kapısından geçişlere izin verildiğini vurgulayarak diğer sınır kapılarının kapalı olacağını ifade etti.

Yerel yetkililerden AdamuUmaru, söz konusu sınır kapısının Çad'ın kuzeyinde zor şartlar altında yaşayanların acil durumlarda ihtiyaçlarını komşu ülkeden karşılayabilmesi ve Libya sınırında mahsur kalmış Çadlı esnafın ülkelerine geri dönebilmesi için açıldığını dile getirdi.

Çad Başbakanı Albert PahimiPadacke, ocakta devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, "Toprak bütünlüğümüzü tehdit eden tehlikelere karşı önlem amacıyla hükümet olarak Libya ile sınırlarımızı kapatma kararı verdik." ifadesini kullanmıştı.

PahimiPadacke, Libya'nın güneyinde Çad sınırına yakın bölgelerde terör örgütlerinin faaliyette olduğuna işaret etmiş söz konusu bölgelerdeki Çadlıların güvenliği için bu kararı aldıklarını vurgulamıştı.

Çadlı muhalifler ve sivil toplum kuruluşları da ülkenin kuzeyinde yaşayanların sosyoekonomik durumunun iyiye gitmediğine işaret etmişti.

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