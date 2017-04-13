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Çad'da mahkûmları taşıyan konvoya saldırı: 10 ölü

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Çad'da mahkûmları taşıyan konvoya saldırı: 10 ölü
Çad'da mahkûmları taşıyan konvoya düzenlenen silahlı saldırıda, 9'u tutuklu 10 kişinin öldüğü belirtildi.

Çad Başsavcısı Luapambe Mahuli Bruno, gazetecilere yaptığı açıklamada, başkent Encemine'den Koro Toro bölgesine tutuklu taşıyan bir konvoya silahlı saldırı düzenlendiğini ifade etti.

Saldırıda, 9'u mahkûm, 1'i güvenlik görevlisi olmak üzere 10 kişinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Bruno, çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirdi.

Bruno, olay sırasında bazı mahkûmların firar ettiğini, saldırganların kimliğini tespit etmek ve kaçan tutukluları bulmak amacıyla soruşturma başlatıldığını aktardı.

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