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ÇADER genel kurula gidiyor

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ÇADER genel kurula gidiyor
Çatalköyü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER) Genel Kurula gidiyor.

Köyün gelişimine birçok faaliyetiyle katkı yapan ÇADER Genel Kurulu 12 Nisan Çarşamba günü yapılacak.

Dernek Başkanı Sezay Özgüm’ün verdiği bilgiye göre Genel Kurul toplantısı saat 10.00’da ÇADER lokalinde yer alacak.

Genel Kurul’da ÇADER tüzüğünde yeni Dernekler Yasası’na uygun değişiklikler görüşülecek, faaliyet raporu ve mali rapor üyelerin onayına sunulacak ve ardından da yönetim organlarının seçimi yapılacak.

ÇADER Başkanı Sezay Özgüm, Çatalköy’e gönül veren bütün üyeleri Genel Kurul toplantısına katılmaya çağırdı.

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