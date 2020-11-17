ÇADER önemli bir çevre projesine daha imza atıyor

Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER) ,Belçika Kökenli VGP Vakfı ana sponsorluğunda, Almanya’nın en eski ve büyük çevre derneklerinden biri olan NABU desteği ve Çatalköy Belediyesi katkılarıyla hayata geçireceği “Kıbrıs Doğa Koruma Kampanyası;”Üç Köy Yeşil’e Döndü-Çatalköy-Arapköy –Esentepe”Projesiyle ilgili olarak, bugün dernek binasında bir basın toplantısı düzenlendi.

Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği Başkanı Pervin Özgeçen, 2005 yılında kurulan derneğin, çeşitli bakanlık, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde sosyal, kültürel ve çevresel konularında halkı bilinçlendirmek, geliştirmek ,eğitici aktivitelerde bulunmak;yerel ve yabancı ülkelerdeki benzer kuruluşlarla ilişki kurarak bilgi alışverişi yapmak ve ortak projeler üretmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

2005’te Gençlik Değişim çerçevesinde “AB’deki Çevre Problemleri” konusunda Letonya ve ve Litvanya’ya çevre gezisi düzenlendiğini,2009-2010 yıllarında AB finansmanlı“Yerel Çabalar ve Küresel Çıktılar” projesi uygulandığını, 2009’da Kuzey Kıbrıs Çocuk Çevre Konferansı düzenlendiğini, 2010’da “Naylon Poşete Hayır” kampanyası yürütüldüğünü, 2018’de “Çevre ve Ben’ çalışmalarının başlatıldığını , 2019’da AB Grow Civic’e destekli “Evsel Atıkların Azaltılması ve Köyler arası İşbirliği” Projesi kapsamında , Almanya’da, Çatalköy’e benzer kasabalarda gözlem gerçekleştirildiğini ayrıca Kültür Dairesi onayıyla, “Çocuklara Kültür Sanat Yoluyla Ulaşmak” projesinin hayat bulduğunu, 2020’de AB Grow Civic destekli “Okul Öncesi ve İlkokullarda Genel Çevre Eğitimi Konusunda Dijital El Kitabı Hazırlanması” Projesi sürdürüldüğünü ifade eden Özgeçen, 2020 yılında Çatalköy Belediyesi işbirliğinde, Sarı-Mavi Poşet Geri Dönüşüm Plastik Ayrıştırma Pilot Bölge uygulaması yürütüldüğünü anımsattı..

2020 Ekim ayında,”Kıbrıs Doğa Koruma Kampanyası; “Üç Köy Yeşile Döndü-Çatalköy-Arapköy-Esentepe” projesinin, Belçika Kökenli Uluslararası Doğa Yardım Fonu-NABU’dan onay aldığını dile getiren Özgeçen,1 yıl sürecek projenin , üç köyün kuş alanlarını, doğal kaynaklarını koruması geliştirilmesi, biyo çeşitliliğin arttırılması , ağaçlandırma, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri konusunda farkındalık yaratmak ve çevre temizliğini içerdiğini ,bu kapsamda, eğitim çalışmaları ve farklı aktiviteler gerçekleştirileceğini kaydetti.

Proje Sorumlusu Şerife Ebeler,projenin, misyonu doğanın korunmasını teşvik eden sosyal projeler yoluyla yerel topluluklar üzerinde etki sahibi olarak , Avrupa kültürel mirasını korumayı hedefleyen Belçika kökenli VGP Vakfı ana sponsorluğunda, 1899 yılında kurulan ve Almanya’nın en eski ve en büyük çevre derneklerinden biri olan Doğa ve Biyo çeşitliliği Koruma Birliği NABU katkısıyla, Çatalköy Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirileceğini dile getirdi. Proje amacının, tabanda ,üç Kıbrıs Köyünü daha avi-fauna dostu haline getirmek ,diğer köylerin de takip edeceği bir model haline getirerek , doğanın korunmasını teşvik etmek olduğunu söyleyen Ebeler, projenin eğitimler ve habitat iyileştirme çalışmaları olmak üzere 2 ayakta yürütüleceğini ifade etti.

Eğitimler kapsamında, ilkokul öğrencilerinden başlayarak, farklı yaş gruplarından çocuklara, yerel avcılara,bahçıvanlara, bahçe sahiplerine , spor kulüplerine , aileler ve kadınlara biyo- çeşitliliğin önemi, yaban hayatın doğal kaynakların korunmasına yönelik çeşitli eğitimlerin verileceğini dile getiren Ebeler,habitat iyileştirme çalışmaları kapsamında da , Orman Dairesi ve Çatalköy Belediyesi katkılarıyla ağaç dikme etkinlikleri, kuş yuvası böcek oteli yerleştirme ve temizlik kampanyaları gerçekleştirileceğini söyledi. Proje Başkanı İrene Raab Marancos,belediye kurum , kuruluş,okullar ve halkla işbirliğinin önemine vurgu yaparak , bu tür projelerin ancak bu gibi güçlü işbirlikleriyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu,ise, kurulduğu günden bu yana Kıbrısın kültürü doğası ve çevrenin korunması için önemli bir misyon üstlenerek , önemli projeleri hayata geçiren ÇADER’in, çevre projeleri konusunda da , belediyeyi tetikleyen bir güç olduğunu kaydetti. Ülkede, çevre, katı ve sıvı atıkların imhasıyla ilgili yasaların çağın gerisinde kaldığını belirterek bunların düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapan Hulusioğlu, ülkede, ÇADER gibi dernekler sayesinde, çevre sorununa dikkat çekmek,toplumda bilinç oluşturmak, doğanın korunması, atıkların doğru şekilde geri dönüştürülmesine katkı sağlayan önemli projelerin hayata geçtiğini söyledi. “Bizim üzerimize düşen çok büyük sorumluluk var ancak ülkede siyasi istikrarın olmaması , sürekli seçim kaosuyla mücadele edilmesinden dolayı bu çok önemli sorunları basite indirgeyerek hayatı devam ettirmeye çalışıyoruz “diyen Hulusioğlu, adım atılmaması halinde , Kuzey Kıbrıs’ta gelecek nesillere çok kötü bir mirasın bırakılacağını belirtti. Ülkede, birçok belediyenin, katı atıkların toplanması , doğru şekilde ayrılması , istasyonlara doğru şekilde taşıması, katı ve yeşil atıkların doğru şekilde dönüştürülebilmesi konularında AB destekli projeleri hayata geçirdiğini anımsatan Hulusioğlu, Çatalköy, Girne , Esentepe ve Tatlısu Belediyelerinin ortak bir projesi bulunduğunu anlattı.

Teknecik Elektrik santralı yanındaki depolama istasyonunu geliştirmek için yeni bir projeleri olduğunu söyleyen Hulusioğlu,projeyle, burada yeni bir transfer istasyonu yanında da yeşil atığın geri dönüştürüleceği kompakt bir sistem oluşturulacağını, ayrıştırılacak atıkların burada doğru şekilde geri dönüştürüleceğini , geriye kalanların ise Güngör Çöplüğü’ne transfer edileceğini kaydetti. Hulusioğlu,konuşmasının sonunda belediye olarak ÇADER’in projesine ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını ifade etti.