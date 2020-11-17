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ÇADER önemli bir çevre projesine daha imza atıyor

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ÇADER önemli bir çevre projesine daha imza atıyor
ÇADER önemli bir çevre projesine daha imza atıyor

Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği  (ÇADER) ,Belçika Kökenli VGP Vakfı ana sponsorluğunda, Almanya’nın en eski ve büyük çevre  derneklerinden biri olan NABU  desteği ve Çatalköy Belediyesi katkılarıyla hayata geçireceği “Kıbrıs Doğa Koruma Kampanyası;”Üç Köy Yeşil’e Döndü-Çatalköy-Arapköy –Esentepe”Projesiyle ilgili olarak, bugün dernek binasında bir basın toplantısı düzenlendi.

Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği Başkanı Pervin Özgeçen, 2005 yılında kurulan derneğin, çeşitli bakanlık,  kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde  sosyal, kültürel ve çevresel  konularında halkı bilinçlendirmek, geliştirmek ,eğitici aktivitelerde bulunmak;yerel ve yabancı ülkelerdeki benzer kuruluşlarla ilişki kurarak bilgi alışverişi yapmak ve ortak projeler üretmek amacıyla kurulduğunu söyledi.

2005’te Gençlik Değişim çerçevesinde “AB’deki Çevre Problemleri” konusunda Letonya ve ve Litvanya’ya çevre gezisi düzenlendiğini,2009-2010 yıllarında AB finansmanlı“Yerel Çabalar ve Küresel Çıktılar” projesi uygulandığını, 2009’da Kuzey Kıbrıs Çocuk Çevre Konferansı düzenlendiğini, 2010’da “Naylon Poşete Hayır” kampanyası yürütüldüğünü,  2018’de  “Çevre ve Ben’ çalışmalarının başlatıldığını , 2019’da  AB Grow Civic’e destekli  “Evsel Atıkların Azaltılması ve Köyler arası İşbirliği” Projesi kapsamında , Almanya’da,  Çatalköy’e benzer kasabalarda gözlem  gerçekleştirildiğini  ayrıca Kültür Dairesi onayıyla, “Çocuklara Kültür Sanat Yoluyla Ulaşmak” projesinin hayat bulduğunu, 2020’de AB Grow Civic destekli  “Okul Öncesi ve İlkokullarda Genel Çevre Eğitimi Konusunda Dijital El Kitabı Hazırlanması” Projesi sürdürüldüğünü ifade eden Özgeçen, 2020 yılında Çatalköy Belediyesi işbirliğinde, Sarı-Mavi Poşet Geri Dönüşüm  Plastik  Ayrıştırma  Pilot Bölge uygulaması  yürütüldüğünü anımsattı.. 

2020 Ekim ayında,”Kıbrıs Doğa Koruma Kampanyası; “Üç Köy Yeşile Döndü-Çatalköy-Arapköy-Esentepe” projesinin,  Belçika Kökenli Uluslararası Doğa Yardım Fonu-NABU’dan onay aldığını dile getiren Özgeçen,1 yıl sürecek projenin , üç köyün kuş alanlarını, doğal kaynaklarını koruması geliştirilmesi, biyo çeşitliliğin arttırılması , ağaçlandırma, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri konusunda  farkındalık yaratmak ve çevre temizliğini içerdiğini ,bu kapsamda, eğitim çalışmaları ve farklı aktiviteler  gerçekleştirileceğini kaydetti.

Proje Sorumlusu   Şerife Ebeler,projenin, misyonu  doğanın korunmasını   teşvik eden  sosyal projeler yoluyla  yerel topluluklar üzerinde etki sahibi olarak , Avrupa kültürel mirasını korumayı hedefleyen  Belçika kökenli VGP Vakfı ana sponsorluğunda, 1899 yılında kurulan ve Almanya’nın en eski  ve en büyük çevre derneklerinden  biri olan Doğa ve Biyo çeşitliliği Koruma Birliği NABU katkısıyla, Çatalköy Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirileceğini dile getirdi. Proje amacının,  tabanda ,üç Kıbrıs Köyünü daha  avi-fauna dostu  haline getirmek ,diğer köylerin de takip  edeceği bir model haline getirerek , doğanın korunmasını teşvik etmek olduğunu söyleyen Ebeler, projenin eğitimler ve  habitat iyileştirme çalışmaları olmak üzere 2 ayakta yürütüleceğini ifade etti.

Eğitimler kapsamında,  ilkokul öğrencilerinden başlayarak, farklı yaş gruplarından çocuklara, yerel avcılara,bahçıvanlara, bahçe sahiplerine , spor kulüplerine , aileler ve kadınlara biyo- çeşitliliğin önemi, yaban hayatın  doğal kaynakların korunmasına yönelik çeşitli eğitimlerin verileceğini  dile getiren Ebeler,habitat iyileştirme çalışmaları kapsamında da , Orman Dairesi ve Çatalköy Belediyesi katkılarıyla ağaç dikme  etkinlikleri, kuş yuvası böcek oteli  yerleştirme ve temizlik kampanyaları gerçekleştirileceğini söyledi. Proje Başkanı İrene Raab Marancos,belediye kurum ,  kuruluş,okullar ve halkla işbirliğinin önemine vurgu yaparak , bu tür projelerin ancak bu gibi güçlü işbirlikleriyle mümkün olabileceğini dile getirdi.

Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu,ise,  kurulduğu günden bu yana Kıbrısın  kültürü doğası ve çevrenin korunması için önemli bir misyon üstlenerek , önemli projeleri hayata geçiren ÇADER’in, çevre projeleri konusunda da , belediyeyi tetikleyen bir güç olduğunu kaydetti. Ülkede, çevre, katı ve sıvı atıkların  imhasıyla ilgili yasaların çağın gerisinde kaldığını  belirterek bunların düzenlenmesi  gerektiğine vurgu yapan  Hulusioğlu, ülkede,  ÇADER gibi dernekler sayesinde, çevre sorununa dikkat çekmek,toplumda bilinç oluşturmak, doğanın korunması, atıkların doğru şekilde  geri dönüştürülmesine katkı sağlayan  önemli projelerin hayata geçtiğini söyledi. “Bizim üzerimize düşen çok büyük sorumluluk var ancak ülkede siyasi istikrarın  olmaması , sürekli seçim kaosuyla mücadele edilmesinden dolayı  bu çok önemli  sorunları basite  indirgeyerek hayatı devam ettirmeye çalışıyoruz “diyen Hulusioğlu, adım atılmaması  halinde , Kuzey Kıbrıs’ta gelecek nesillere çok kötü bir mirasın bırakılacağını belirtti. Ülkede, birçok belediyenin, katı  atıkların toplanması , doğru şekilde ayrılması , istasyonlara doğru şekilde taşıması, katı ve yeşil atıkların  doğru şekilde dönüştürülebilmesi  konularında  AB destekli projeleri hayata geçirdiğini anımsatan  Hulusioğlu, Çatalköy, Girne , Esentepe ve Tatlısu Belediyelerinin  ortak bir projesi bulunduğunu anlattı.

Teknecik Elektrik santralı yanındaki  depolama istasyonunu   geliştirmek için yeni bir projeleri olduğunu söyleyen Hulusioğlu,projeyle, burada yeni bir  transfer istasyonu yanında da yeşil atığın geri dönüştürüleceği kompakt bir sistem  oluşturulacağını, ayrıştırılacak  atıkların  burada  doğru şekilde geri dönüştürüleceğini ,  geriye kalanların ise  Güngör Çöplüğü’ne transfer edileceğini kaydetti. Hulusioğlu,konuşmasının sonunda belediye olarak  ÇADER’in  projesine ellerinden  gelen katkıyı yapacaklarını ifade etti. 

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