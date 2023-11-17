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Cadı avı...Aylar geçti...Hafta sonu geldi, eczacılar tutuklandı! Mahkeme tutukluluk verecek mi?

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Reçete soruşturması çerçevesinde dün 4 eczacı daha tutuklandı. Zanlılar bugün Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele’de mahkemeye çıkarılacak.
Cadı avı...Aylar geçti...Hafta sonu geldi, eczacılar tutuklandı! Mahkeme tutukluluk verecek mi?

Cadı avı...Aylar geçti...Hafta sonu geldi, eczacılar tutuklandı! Mahkeme tutukluluk verecek mi?

Reçete soruşturması çerçevesinde dün 4 eczacı daha tutuklandı. Zanlılar bugün Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele’de mahkemeye çıkarılacak.

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