Cadı avı...Aylar geçti...Hafta sonu geldi, eczacılar tutuklandı! Mahkeme tutukluluk verecek mi?
Reçete soruşturması çerçevesinde dün 4 eczacı daha tutuklandı. Zanlılar bugün Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele’de mahkemeye çıkarılacak.
Cadı avı...Aylar geçti...Hafta sonu geldi, eczacılar tutuklandı! Mahkeme tutukluluk verecek mi?
Reçete soruşturması çerçevesinde dün 4 eczacı daha tutuklandı. Zanlılar bugün Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele’de mahkemeye çıkarılacak.
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