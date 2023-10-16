Cadı avı devam ediyor.. Bu kez iki eczacı tutuklandı!

Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki eczacı zanlı olarak tutuklandı.
Tutuklanan zanlılar, yarın tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemeleri huzuruna çıkarılacaklar.
Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki eczacı zanlı olarak tutuklandı.
Tutuklanan zanlılar, yarın tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemeleri huzuruna çıkarılacaklar.
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