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Cadı avı gibi... Reçete Soruşturmasında 3 eczacıya daha soruşturma! Mahkeme tutuklama verecek mi?

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Cadı avı gibi... Reçete Soruşturmasında 3 eczacıya daha soruşturma! Mahkeme tutuklama verecek mi?
Cadı avı gibi... Reçete Soruşturmasında 3 eczacıya daha soruşturma! Mahkeme tutuklama verecek mi?

Cadı avı gibi... Reçete Soruşturmasında 3 eczacıya daha soruşturma! Mahkeme tutuklama verecek mi?

Polis Basın Subaylığı, Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, bugün üç eczacının daha zanlı olarak tutuklandığını bildirdi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, zanlıların yarın tutukluluk talebi ile Lefkoşa ve Gazimağusa Kaza Mahkemeleri huzuruna çıkarılacağı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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