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Cadı avı gibi.. Reçete soruşturmasında mahkeme tutuklama vermedi!

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Tutuklama olmadan soruşturma sürecek..
Cadı avı gibi.. Reçete soruşturmasında mahkeme tutuklama vermedi!

Reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Eczacılar bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan Eczacılar ile ilgili talep edilen tutuklama kararını mahkeme vermedi ve   teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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