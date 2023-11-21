Cadı avı gibi.. Reçete soruşturmasında mahkeme tutuklama vermedi!

Reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Eczacılar bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Mahkemeye çıkarılan Eczacılar ile ilgili talep edilen tutuklama kararını mahkeme vermedi ve teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
Reçete soruşturması kapsamında tutuklanan Eczacılar bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.
Mahkemeye çıkarılan Eczacılar ile ilgili talep edilen tutuklama kararını mahkeme vermedi ve teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmasına karar verildi.
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