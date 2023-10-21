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CADI AVI:... Reçete soruşturması kapsamında bir doktor ve iki eczacı tutuklandı

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Reçete soruşturması kapsamında bir doktor ve iki eczacının daha tutuklandığını bildirdi.
CADI AVI:... Reçete soruşturması kapsamında bir doktor ve iki eczacı tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, sahte reçete yolsuzluğu meselesi ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, ikisi de eczacı olmak üzere bugün toplam üç kişi zanlı olarak tutuklandı.

Tutuklanan zanlılar, yarın tutukluluk talebi ile Gazimağusa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak.

ZANLI SAYISI 49’A YÜKSELDİ…

Öte yandan, sahte reçete soruşturması kapsamında 13 Eylül’den bugüne 16’sı doktor, 25’i eczacı, 3’ü eczane çalışanı ve 6’sı sivil olmak üzere tutuklanan kişi sayısı 49’a yükseldi. Zanlıların birçoğu davaları görüşülünceye kadar teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

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