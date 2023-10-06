Cadı avı sürüyor... Reçete soruşturması çerçevesinde bir kişi daha tutuklandı

Reçete düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak bugün tutuklanan bir doktor ve bir eczacının ardından, zanlı olarak görülen bir vatandaş daha tutuklandı.
Diğer yandan Mahkemece bazı tutuklular teminatla serbest bırakıldı.
Reçete düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak bugün tutuklanan bir doktor ve bir eczacının ardından, zanlı olarak görülen bir vatandaş daha tutuklandı.
Diğer yandan Mahkemece bazı tutuklular teminatla serbest bırakıldı.
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