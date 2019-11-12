Cadılar Bayramı DAÜ’de kutlandı

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Cadılar Bayramı partisi 1 Kasım 2019 Cuma günü, saat 18:00’de, DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleştirildi.

Doyasıya Eğlendiler

Katılımın oldukça yoğun olduğu partide öğrenciler giydikleri kostümler ve yapmış oldukları yaratıcı makyajlar ile büyük ilgi topladılar. Farklı kültürlerin bir araya gelerek eğlenmesinin amaçlandığı söz konusu etkinlikte, Cadılar Bayramı konseptine uygun en iyi kostüm yarışması da düzenlendi ve katılımcılar arasından en iyi üç kostüm seçildi. Bu yıla özel hazırlanan dört adet farklı oyun istasyonu ve korku evi ile farklı eğlenceler sunulan etkinlikte, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen DJ ve müzik performansları da dikkat çekti. Kampüs içerisinde renkli görüntülerin yaşanmasını sağlayan Cadılar Bayramı partisinde öğrenciler gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.