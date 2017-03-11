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Cadillac konuşan araba üretti

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Cadillac konuşan araba üretti
Aracın başlangıç fiyatı, 45 bin 995 dolar olarak belirlendi

Merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan lüks araç üreticisi Cadillac, 2017 model CTS sedan tipindeki araçlarına birbirleriyle 'konuşma' özelliği getirdiğini duyurdu.

Cadillac'ın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Vehicle-to-Vehicle" (araçtan araca) iletişim teknolojisi bundan böyle CTS modelinin standart özellikleri arasında yer alacak.

OLASI TEHLİKELERİ BİLDİRECEK

"V2V" olarak adlandırılan bu özellik sayesinde, trafikte seyreden araçlar birbirlerine olası tehlikeleri bildirerek, sürücülere daha güvenli bir sürüş imkanı sağlayabilecek.

CTS'lere eklenen bu teknoloji, Kısa Mesafe Frekans Tanımlı İletişim (DSRC) ve Küresel Konum Belirleme Sistemi (GPS) ile çalışıyor ve yoldaki diğer arabalarla iletişime geçerek yol durumunu paylaşıyor.

300 METRE MESAFEDEKİ ARACA BİLDİRİM GÖNDERİYOR

Saniyede bin mesaj kapasiteli sistem sayesinde bir araç, yaklaşık 300 metre mesafedeki başka bir araca bildirim gönderiyor.

2017 model Cadillac CTS Sedan'ın ABD'deki başlangıç satış fiyatı 45 bin 995 dolar olarak belirlendi.

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