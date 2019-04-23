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“Cadının Şarkısı” Sipahi Köyü’nde Çocuklarla Buluşuyor

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Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Cadının Şarkısı” adlı çocuk oyunu 24 Nisan Salı günü Sipahi Köyü’nde düzenlenecek 1’inci Çocuk Şenliği’nde çocuklarla buluşuyor.
“Cadının Şarkısı” Sipahi Köyü’nde Çocuklarla Buluşuyor

Kıbrıs'ta tiyatroya uzak çocuk kalmasın” temasıyla Devlet Tiyatroları tarafından kamyondan tiyatro sahnesine dönüştürülen gezici sahne ile yıl boyunca çeşitli bölgelerde sahnelenecek çocuk tiyatrosu, turnenin başlangıcını Sipahi Köyü’nde gerçekleştirecek.

Dayanışma ile kurulan Kıbrıs'ın ilk e-kütüphane binasının da açılışının gerçekleşeceği Sipahi 1’inci Çocuk Şenliği, 24 Nisan Salı günü saat 14:30’da başlayacak, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın “Cadının Şarkısı” adlı çocuk oyunu ise 15:30’da gösterime sunulacak.

Düzenlenecek açılışa ve etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katılacak.

 

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