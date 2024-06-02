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Caesar Larnaka GB Koçu Kasap: Play off serisine lider girmek istiyoruz

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Hasan Kasap'tan önemli açıklama... Hedefimiz Marmara karşısında galip gelip play off serisine lider girmek.
Caesar Larnaka GB Koçu Kasap: Play off serisine lider girmek istiyoruz

Caesar Larnaka Gençler Birliği Basketbol A takım koçu Hasan Kasap Çarşamba günü oynanacak Marmara maçı öncesinde  değerlendirmelerde bulundu.

Kasap çarşamba günü Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu'nda saat  20'de oynanacak  maçın sezonun en zor ve seyir zevki en  güzel maçı olacağını düşündüğünü belirtti. 
Marmara takımının başında deneyimli bir koç olduğunu sezon ortasında yapılan transferlerle kadro yapısının çok güçlü bir hale geldiğini belirten Kasap, rakibimizi biliyoruz gerekli tedbirleri almaya çalışacağız dedi. Maça iyi hazırlandıklarını, oyuncuların moral ve motivasyonlarının yüksek olduğunu ve galip gelerek liderliği koruyarak yola devam edip Final Serisi'ne Lider olarak girip İskele'ye finali getirmek istediklerini söyledi.
Kasap tüm Basketbol severleri Çarşamba günü Saat 20:00'de Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu'ndaki bu güzel olacak olan mücadeleyi seyretmeye davet etti

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