Cafede okey oynarken polise yakalandılar: 3 bin 150’şer lira ceza kesildi

Ankara’da, salgınla mücadele kapsamında alınan önlemleri ihlal ederek okey oynanan 10 kişiye toplam 31 bin 500 lira para cezası kesildi.

AA’nın haberine göre, Pursaklar İlçesi Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki bir cafede sosyal mesafe ile diğer kurallar dikkate alınmadan okey ve iskambil oynatıldığı bilgisini alan içe emniyet müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kafedeki ayrı bölmelerde bulunan iki masada, 10 kişinin okey oynadığı belirledi.

İş yeri sahibi hakkında idari işlem yapan ekipler, okey oynayanlara ise 3 bin 150’şer lira idari para cezası uyguladı.

1 Haziran’daki normalleşme sürecinde kıraathane ve kafeler açılmış ancak okey, tavla ve iskambil oyunlarına izin çıkmamıştı.