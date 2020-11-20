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Cafe'de unutulan cüzdanı çaldı

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Lefkoşa'da Maça Kızı isimli Cafe Bar içerinde unutulan cüzdanı çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Ferdi Sarıkaya dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Cafe'de unutulan cüzdanı çaldı

Lefkoşa'da Maça Kızı isimli Cafe Bar içerinde unutulan cüzdanı çaldığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Ferdi Sarıkaya dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

DETAY ÖZEL-EVRİM KAMALI

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleçhuzurda bulunan zanlı Ferdi Sarıkaya’nın sirkat suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis 13.11.2020 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa'da Maça Kızıisimli Cafe Bar içerinde Lefkoşa'da sakin İbrahim Erkan Polat (E-23-Öğrenci-TC)'a ait B-13 numaralı masa üzerinde unutulan lacivert renk para cüzdanı veiçerisinde bulunan T.C kimlik kartı, KKTC Sürüş Ehliyeti ile 3 adet kredi kartı ve250 TL nakit para konu masa üzerinden sirkat edildiği yönünde şikâyet yapıldığını belirtti. Polis olay yerine geldiklerinde yapılan kamera incelemelerinden konu cüzdanı ayni iş yerindegarson olarak çalışan zanlı Ferdi Sarıkaya'nın sirkat ettiğinin tespit edildiğini ve zanlının derdest emir ile tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ergüleç mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ileride görüşülecek davada hazır olmasını sağlamak maksadı ile uygun bir teminat bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması,3 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 80’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

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