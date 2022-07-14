Cafer Gürcafer: Girne-Alsancak yolu için fiyat farkını devletin karşılaması gerekiyor

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Girne-Alsancak yolu için gerekli olan malzemelerin artışındaki farkı devletin ödemesi gerektiğini belirtti.

Girne-Alsancak yolunun ihalesinde yaşanan sorunlardan dolayı çalışmalar bir türlü başlatılamıyor…

Merkezi İhale Komisyonu (MİK) Başkanı Halis Üresin, açıklanan fiyat farkından dolayı Girne-Alsancak yolu için ihaleye teklif veren şirketler olmadığını açıklamıştı.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ‘Canan Onurer ile Sabahın Haberleri’ isimli programa katılarak, ihalede yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

GÜRCAFER: ARTIŞLARDAN KAYNAKLI FİYAT FARKI VERİLMEZSE NASIL YAPACAĞIZ?

Dövizin bu kadar yüksek olduğu dönemde, petrol fiyatları da artarken sabit fiyatla işlem yapılamayacağını belirten Gürcafer, “Artışlardan kaynaklı fiyat farkı verilmezse nasıl yapacağız” diye sordu.

Gürcafer, hükümetin üç senedir fiyat artışındaki farkın düzenlenmesi konusunda bir adım atmadığını ifade ederek, “Demek ki öncelikleri bu değilmiş” dedi.

“GİRNE-ALSANCAK YOLUNUN YAPIM ÇALIŞMALARI SÜREKLİ ERTELENİYOR”

Trafiğin yoğun olmadığı köy yollarının yapımına talimatlar gereği öncelik verilirken, kritik bir öneme sahip olan Girne-Alsancak yolunun yapım çalışmalarının ertelendiğine vurgu yapan Gürcafer, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Devlete iş yapan 20 tane müteahhit kaldı. Devlete iş yapan müteahhitler batıyorken, özelde çalışan müteahhitler ayakta kalıyor.”

“TÜRKİYE SERMAYESİ ÜLEDE ETKİN OLURSA BUNUN YARATACAĞI SOSYAL SORUNLAR DA OLACAKTIR”

Gürcafer, Türkiye’nin yol yapım çalışmasına müdahil olması durumunda Türkiye sermayesinin ülkede daha etkin hale geleceğini, bunun da yaratacağı sosyal sıkıntılar olabileceğini belirtti.

Başbakan Ünal Üstel ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da talimatıyla fiyat artışı konusundaki şartnamede düzenlemelerle ilgili çalışmalar başlatıldığını ifade eden Gürcafer, “Gerekli düzenlemeler sonrası çalışmaların başlayacağını umuyorum” dedi.

“YOL YAPIM ÇALIŞMALARI İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELERİN ARTIŞINDAKİ FARKI DEVLETİN ÖDEMESİ GEREKİYOR”

Gürcafer, yol yapım çalışmaları için gerekli olan malzemelerin artışındaki farkı devletin ödemesi gerektiğini belirterek, “Veya devlet tarafından çalışmalar başlamadan alınan malzemelerin fiyatlarının ödenmesi geriyor” diye konuştu.

kaynak : kıbrıs postası