Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Hasan Akar ve Nejdet Tunççağ mahkemeye getirildi.
Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer "İrtikap, Sahte Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme" suçlarından birlik çalışanları Hasan Akar ve Nejdet Tunççağ ise "Sahte Evrak Düzenleme" suçlarından tutuklandı.
Zanlılar az önce Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne getirildi. Birazdan davanın başlayacağı bildirildi.
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