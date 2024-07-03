Cafer Gürcafer: Hristodulidis’in gerçek amacı Kıbrıs Türkünü biraz daha göçe zorlamak, biraz daha eritmektir

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, KKTC olarak izlenen dış politikanın BM parametrelerinin dışına çıkmış olmasının Rum tarafının işini kolaylaştırdığını kaydederek, “Hristodulidis’in gerçek amacı Kıbrıs Türkünü biraz daha göçe zorlamak, biraz daha eritmektir”

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, KKTC olarak izlediğimiz dış politikanın BM parametrelerinin dışına çıkmış olmasının Rum tarafının işini kolaylaştırdığını kaydetti.

“Hristodulidis’in gerçek amacı çözüm amaçlı masa oluşturma değil, Kıbrıs Türk toplumunun toplumsal varlığına zarar vermek, Kıbrıs Türkünü biraz daha göçe zorlamak, biraz daha eritmektir” diyen Gürcafer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs sorununa çözüm bulma amaçlı siyasetteki keskin dönüş uluslararası destek bulmada elimizi zorlaştırıyor. Bu bir gerçek, ancak Rum yönetimi tarafından son dönemlerde yapılanlar da mülkiyet korumacılığı şemsiyesi altına gizlenmiş, 1950’li yıllardan beridir Kıbrıs Türkünün toplumsal varlığını yok etmeye dönük geliştirdiği stratejik planlarının bir yenisi olduğunu çok iyi biliyoruz. Hristodulidis’in gerçek amacı çözüm amaçlı masa oluşturma değil Kıbrıs Türk toplumunun toplumsal varlığına zarar vermek, Kıbrıs Türkünü biraz daha göçe zorlamak, biraz daha eritmektir.

“CRANS MONTANA SÜRECİNİ HAVAYA UÇURAN SAYIN HRİSTODULİDİS’TİR”

Bugüne kadar yakalanmış en önemli çözüm fırsatlarının biri Annan Planı’dır bir diğeri de Crans Montana’dır. Crans Montana sürecini havaya uçuranın Sayın Hristodulidis’in olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bütün dünya bunu iyi biliyor. En iyi bilenlerden birisi, en önemli tanığı da dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Akıncı’dır. Bu düşünceye katılmayan kuzeydeki Hristodulidis yandaşları Sayın Akıncı’ya sorabilirler.