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Cafer Gürcafer: Pakette ekonominin büyümesine yönelik çalışmalar yer alıyor

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KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, yayınlanan 'Mini Ekonomi Paketi' hakkında açıklamalarda bulunarak, "Ekonomiyi büyütmek için gerekli adımlar atılması gerekiyor.” dedi.
Cafer Gürcafer: Pakette ekonominin büyümesine yönelik çalışmalar yer alıyor

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitler Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, BRT’de yayınlanan ‘Haber Kritik' isimli programa konuk olarak, soruları yanıtladı.

“EKONOMİYİ BÜYÜTMEK İÇİN ADIMLAR ATILMASI GEREKİYOR”

Yayınlanan Mini Ekonomi Paketi hakkında açıklamalarda bulunan Gürcafer, sosyal yardım alan ve engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmanın yerinde bir çalışma olduğuna değindi. 'Mini ekonomi paketi'nde esnafa sağlanacak kredinin güzel bir düşünce olduğunu söyleyen Gürcafer, "Kaynaklar doğru yerde kullanımalıdır" dedi.

Mini ekonomi pakette ekonominin büyümesine yönelik çalışmaların yer almadığını ifade eden Gürcafer, "Ekonominin büyümesi içinde gerekli çalışmların yapılması gerekiyor" dedi. 

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