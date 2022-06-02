Cafer Gürcafer: Protokolün içinde sadece bizi değil, tüm iş dünyasını korkutan maddeler var

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan 2022 yılı İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'na işaret ederek, "Protokolün içinde sadece bizi değil, tüm iş dünyasını korkutan maddeler var" dedi.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması'na yönelik Kıbrıs Postası'na açıklamalarda bulundu.

Gürcafer, “İçinde sadece bizi değil, tüm iş dünyasını korkutan maddeler var. Ulusal ve yerli sermayenin korunması için birtakım noktalara dikkat edilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Protokolün ekonomik reform paketi gibi değil, bir 'niyet mektubu' şeklinde olduğunu söyleyen Gürcafer, “Niyet mektubu gibi bir belge” dedi.

Protokol ile ilgili çalışma gruplarının oluşumu ve bu çalışmaların da ileriye götürülmesi şeklindeki taleplerini ilettiklerini hatırlatan Gürcafer, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ünal Üstel'in düzenlediği ortak basın açıklamasına işaret etti; “Bunun dünkü açıklamalarda ifade edilmesi bizim için iyi ancak protokol ile ilgili toplumun taşıdığı bazı endişeleri biz de taşımaktayız" diye konuştu.