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Cafer Gürcafer, teminatla serbest kaldı

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Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, teminatla tutuksuz yargılanacak...
Cafer Gürcafer, teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da meydana gelen "İrtikap", "Sahte Belge Düzenleme", "Sahte Belge Düzenlenmesine Tahrik Etme", "Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme" suçlarından tutuklanan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Müteahhitler Birliği Başkanı Gürcafer’in 400 bin TL teminat, 1 milyon TL kefalet senedi ve polise ispat-ı vücutta bulunması koşulları karşılığında tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

Öte yandan, Gürcafer’in yurt dışına çıkışı da yasaklandı.

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