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Cafer Gürcafer: Tutuklamalar, Kıbrıslı Türklere dönerse savaş sebebi olabilir

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Cafer Gürcafer, Kıbrıs'ta izinsiz inşaat nedeniyle tutuklanan yabancılar konusunun Kıbrıslı Türklere yönelmesinin savaş sebebi olabileceğini belirtti ve Cumhurbaşkanı Tatar’a uluslararası görüşmelerin hızla başlatılması çağrısında bulundu.
Cafer Gürcafer: Tutuklamalar, Kıbrıslı Türklere dönerse savaş sebebi olabilir

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer dün Politis Gazetesi’nde yayınlanan, Yeşiller’in açıkladığı ve hedef gösterdiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki inşaat firması sahiplerini ve yatırımcıların listesi üzerine, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan “Sabahın Haberleri” programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu.

Gürcafer, kuzeydeki Kıbrıs Rum malları üzerine izinsiz inşaat iddiasıyla tutuklananların takibi için bağımsız bir ekip oluşturduklarını, ancak devlette gelişmeleri yakından takip eden bir mekanizmalarının olmadığını belirtti. 2004 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) yeterince çalıştırılmadığını kaydetti.

"YANLIŞ POLİTİKALAR EKONOMİK SONUÇLAR DOĞURACAK"

Rum lider Nikos Hristodulidis’in çözümden ziyade, siyasi geleceğini güvence altına almak için bu durumu kullandığını belirten Gürcafer, Kıbrıs Türk tarafının ise çözüm modelini masada görüşmesi gerektiğini vurguladı. Siyasetle ekonominin ayrılmaz bir bütün olduğunu söyleyen Gürcafer, yanlış politikaların ekonomik sonuçlar doğuracağını dile getirdi. Görüşme masasının yeniden kurulmasının önemine değinen Gürcafer, KKTC’nin tanınması koşuluyla masaya oturmanın ekonomiyi olumsuz etkileyeceğini, Rum tarafının tutuklamalara devam edeceğini ve bu durumun özellikle turizm sektöründe büyük çöküntülere yol açacağını belirtti.

TATAR’A ÇAĞRI: ULUSLARARASI GÖRÜŞMELERİ BİR AN ÖNCE BAŞLATMALI

Uluslararası görüşmelerin bir an önce başlaması gerektiğini söyleyen Gürcafer, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın acilen diplomatik girişimlerde bulunması çağrısında bulundu. Gürcafer, aksi takdirde mevcut krizin atlatılmasının zor olacağına dikkat çekti ve Rum tarafının uluslararası anlaşmalara dayandırdığı tutuklamaların doğru olmadığını düşündüğünü ifade etti.

"KIBRIS SORUNU ÇÖZÜLMEDEN EKONOMİK İSTİKRAR SAĞLANAMAZ"

Gürcafer, Rum tarafının baskılarının artmaya devam edeceğini ve bu durumun siyasi ve ekonomik olumsuzluklara yol açacağını belirtti.

Gürcafer, Eylül ayında İngiltere’de bir eylem planladıklarını ve bunu Brüksel’e taşımayı düşündüklerini ifade etti. Emekli diplomatların Avrupa Birliği yetkilileriyle sürekli temas halinde olduklarını belirten Gürcafer, Kıbrıs sorununun nihai çözüme ulaşmadığı sürece ekonomik istikrarın sağlanamayacağını vurguladı. Gürcafer, "Her seferinde bu konuları oturup konuştuk" dedi.

"SAVAŞ SEBEBİ OLABİLİR"

Ayrıca, yabancıların tutuklanmasıyla sınırlı kalan meselelerin Kıbrıslı Türklerin tutuklanmasına dönüşmesinin savaş sebebi olabileceğini ifade eden Gürcafer, masada yer almamanın her türlü fırsatı kaçırmak anlamına gelebileceğini söyledi.

 

Haber - Kaynak : Kıbrıs Postası

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