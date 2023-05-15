Cafer Gürcafer: "Ülkemizi Akdeniz'in incisi yapabiliriz"

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “bu ülkeyi çok kısa sürede berbat bir ülke de yapabiliriz Akdeniz’in incisi de yapabiliriz, planlayıp bir an önce hayata geçirmememiz gereken şeyler var. Devletin hantal yapısı bu sorunları aşmamıza engel” diye

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “bu ülkeyi çok kısa sürede berbat bir ülke de yapabiliriz Akdeniz’in incisi de yapabiliriz, planlayıp bir an önce hayata geçirmememiz gereken şeyler var” diye konuştu.

Cafer Gürcafer, ülkemizi “tercih sebebi” olan tercihleri korumamız lazım gerektiğini vurguladı.

Kanal T ekranlarında Cafer Gürcafer turizm ve kalkınma konularına atıfla şöyle konuştu;

“Biz bu ülkeyi çok kısa sürede berbat bir ülke de yapabiliriz, Akdeniz’in incisi de yapabiliriz. Bütün bunlarla ilgili aslında yapmamız gerekenlerin olduğunu, yazıp planlayıp bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğini öteden beri vurguluyoruz. Yoksa bizi cazip kılan bütün değerleri yok edeceğiz.

İnternet, su, kanalizasyon hizmetleri tamam olmadığında, çağ dışı olduğunda rekabet de edemezsiniz. Biz dünya ile rekabet ediyoruz artık… Bir yabancı, ülkenizden ev alıp emekliliğini geçireyim kararını verirken Yunanistan’a da Malta’ya da bakar… Akdeniz atmosferini tercih eden insanlar, bütün bunlara bakar ve ona göre tercih eder. Tercih sebebi olan tercihleri korumak lazım. Doğamız, misafirperverliğimiz de çok önemidir. Belediye, hastane, hizmetleri de önemlidir. Bütün bunlar alt yapı hizmetidir. Bu konularda endişeliyim… Devletin hantal yapısı bu sorunları aşmamıza engel”