  • BIST 4.513,43
  • Altın 1275.088
  • Dolar 19.6651
  • Euro 21.4014
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Cafer Gürcafer: "Ülkemizi Akdeniz'in incisi yapabiliriz"

» »
Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “bu ülkeyi çok kısa sürede berbat bir ülke de yapabiliriz Akdeniz’in incisi de yapabiliriz, planlayıp bir an önce hayata geçirmememiz gereken şeyler var. Devletin hantal yapısı bu sorunları aşmamıza engel” diye
Cafer Gürcafer: "Ülkemizi Akdeniz'in incisi yapabiliriz"

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “bu ülkeyi çok kısa sürede berbat bir ülke de yapabiliriz Akdeniz’in incisi de yapabiliriz, planlayıp bir an önce hayata geçirmememiz gereken şeyler var” diye konuştu. 

Cafer Gürcafer, ülkemizi “tercih sebebi” olan tercihleri korumamız lazım gerektiğini vurguladı.

Kanal T ekranlarında Cafer Gürcafer turizm ve kalkınma konularına atıfla şöyle konuştu;

“Biz bu ülkeyi çok kısa sürede berbat bir ülke de yapabiliriz, Akdeniz’in incisi de yapabiliriz. Bütün bunlarla ilgili aslında yapmamız gerekenlerin olduğunu, yazıp planlayıp bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğini öteden beri vurguluyoruz. Yoksa bizi cazip kılan bütün değerleri yok edeceğiz.

İnternet, su, kanalizasyon hizmetleri tamam olmadığında, çağ dışı olduğunda rekabet de edemezsiniz. Biz dünya ile rekabet ediyoruz artık… Bir yabancı, ülkenizden ev alıp emekliliğini geçireyim kararını verirken Yunanistan’a da Malta’ya da bakar… Akdeniz atmosferini tercih eden insanlar, bütün bunlara bakar ve ona göre tercih eder. Tercih sebebi olan tercihleri korumak lazım. Doğamız, misafirperverliğimiz de çok önemidir. Belediye, hastane, hizmetleri de önemlidir. Bütün bunlar alt yapı hizmetidir. Bu konularda endişeliyim… Devletin hantal yapısı bu sorunları aşmamıza engel”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalışma Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı arasında protokol imzalandı!15 Mayıs 2023 Pazartesi 14:05
  • İtfaiye Müdürlüğü, 31 Ekim’e kadar ateş yakmanın yasak olduğunu açıkladı15 Mayıs 2023 Pazartesi 13:52
  • “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi” kabul edildi15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:48
  • Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kutladı15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:38
  • Cumhuriyet Meclisi toplandı15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:34
  • Bir Haftada 9 Yangın Meydana Geldi15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:25
  • Bir Haftada 79 Trafik Kazası Meydana Geldi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:18
  • 2 Kaza, 2 Yaralı!15 Mayıs 2023 Pazartesi 12:10
  • 2 Farklı Bölgede Yangın!15 Mayıs 2023 Pazartesi 11:59
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri yarın başlıyor15 Mayıs 2023 Pazartesi 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti