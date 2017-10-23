Caferi, Rusya'da: Kürtlerin Irak'tan ayrılma hakkı yok

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la Moskova'da yaptığı görüşmede konuşan Caferi, "Referandumun anayasaya aykırı olduğunu herkes anlıyor. Zira Irak Anayasası'nın 1. Maddesine göre Irak, egemen ve bölünemez bir ülke. Anayasa, Kürt kardeşlerimize özerk bölge kurma hakkı sundu ancak bu, Irak'tan ayrılma hakkı anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.
LAVROV'A: PUTİN VE SİZİ IRAK'A BEKLİYORUZ
Öte yandan Caferi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve Lavrov'u Irak'a beklediklerini belirtti.
Caferi, "En kısa sürede Bağdat'ı ziyaret etmenizi bekliyoruz. Aynı husus, Putin'in muhtemel ziyareti için de geçerli" dedi.
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