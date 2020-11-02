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Cafeyi basıp bir kişiyi sopayla döven 5 kişi teminatla serbest

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Mağusa’da Cafe Pascucci’yi basarak Gazimağusa sakini A.B. isimli şahsı kovalayıp sırtına sopa ile vurmak suretiyle darp eden İ. Ö., E. Ö., Ö. Ö., İ. B. ve Ş. B teminatla serbest
Cafeyi basıp bir kişiyi sopayla döven 5 kişi teminatla serbest

01.11.20 tarihinde saat 14. 15 raddelerinde Gazimağusa’da bir araya gelip toplandıktan ve kanunsuz bir toplul oluşturduktan sonra İsmet İnönü bulvarı üzerinde umumi bir yer olan bir işletme içerisinde Gazimağusa sakini A.B. isimli şahsı kovalayıp sırtına sopa ile vurmak suretiyle darp eden İ. Ö., E. Ö., Ö. Ö., İ. B. ve Ş. B. tutuklandı

Zanlılar bugün 02.11.20 tarihinde Ayaklanma, kanunsuz topluluk, ciddi darp, tecavüzkar alet taşıma, itale-i lisa rahatsızlık ve uygunsuz tavrı harekette bulunma suçlarından Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla teminata bağlandılar.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Şükrü hafız yemin altında şahadet vermek suretiyle olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. PM Hafız şahadetinde, 1.11.20 tarihinde, Gazimağusa’da bir araya gelip kanunsuz bir topluluk oluşturduktan sonra bir taraf olup önceden aralarında husumet bulunan Gazimağusa sakini A. B.’ı umumi bir işyeri içerisinde kovaladıkları ve ellerinde bulunan çeşitl ebatta ahşap sopalarla sırtına vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini, zanlı 3 ve 4’ün müştekiye hitaben “senin ananı s…eceyik, o….bu evladı” demek suretiyle itale-i lisanda bulunduklarını söyledi.

Zanlıların aynı gün polise gelerek teslim olduklarını, ardından şikayetçinin de polise gelerek zanlılar aleyhine şikayetçi olduğuna değinen PM Hafız, olayla ilgili olarak tespit edilen orta boy ikiye kırık bir sopa ile iki adet ahşap sopanın bulunarak emare alındığını söyledi. Zanlıların tahkikata etki etme kısmının tamamlandığını belirten PM Hafız, ileride görülecek davalarında hazır bulunmalarını temin etmek maksadıyla zanlıların teminata bağlanmalarını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek 2000’er TL nakdi teminat ödemeleri, KKTC vatandaşı birer kefilin imza edeceği 30000’er TL kefalet sene imzalamaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi.

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