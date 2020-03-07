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ÇAĞ-SEN 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Etkinliklerle Anıyor

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ÇAĞ-SEN 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Etkinliklerle Anıyor
ÇAĞ-SEN 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü Etkinliklerle Anıyor

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, köle gibi çalışmaktan kurtulup insan onuruna uygun şartlarda çalışma mücadelesinin anıldığı ve bu mücadelenin yükseltilmesi gerektiğine vurgu yapıldığı gün olduğunu belirterek, “Bu anlamda ülkemiz Kıbrıs özelinden hareketle tüm dünya emekçi kadınlarını selamlarız” dedi.
 

Sendika, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yayımladığı açıklamada, gerçekleştireceği etkinliklere de yer verdi.
Açıklamada şöyle denildi:
 

“21. Yüzyılın ilk yirmi, yılı geride kalırken kadın emeğine ve kadın haklarına yönelik saldırı bir önceki yüzyılda oranla azalmamış hatta artmıştır.
 

Kadın emekçiler yasalar önünde eşit görülmesine karşın, içerikteki boşluklar nedeniyle çalışma yaşamında haksızlıklara maruz kalmaktadır. Özel sektörde çalışan kadın emeciler annelik görevini yetirirken işinden olma da dâhil bir dizi yasa dışı muameleyle karşılaşabilmektedir. Ülkemiz özel sektöründe çalışan işçilerin çoğunlukla sendikasız oluşu kadınların çalışma koşullarını daha da ağırlaşmasına yol açmaktadır.
 

Kadına yönelik şiddet artık ülkemizin gerçeği haline gelmiştir. İşyerinde taciz, iş yerinde mobbing, iş yerinde şiddet kadının çalışma yaşamında karşılaştığı günlük olaylar halindedir. 
Dünyada yaygın şekilde süren silahlı savaşlar yanı sıra, biyokimyasal savaşların başlıca mağdurları masun çocuklar ve kadınlar olmaktadır.
 

Özelde kadın, genelde insan hak ve özgürlüklerinin kullanılır ve geliştirilebilir olmasının zemini barış ortamı olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlatarak örgütlü mücadeleyi yükselmeleri temennimizle, tüm dünya emekçi kadınlarının bu dayanışma gününü selamlarız.
Sendikamız, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü, 9 Mart 2020 Pazartesi günü düzenleyeceği 2 ayrı etkinlikle anacaktır. 
 

1.    Etkinlik; Yer, Sendika salonu. Saat: 13.00 -14.00. Sunum, YDÜ Öğretim Görevlisi Ayşe Buran 
2.    Etkinlik: Yer: Sendika salonu. Saat: 15.00 -16.00. Sunum, Psikolog Zuhal Koreli 
Etkinlikler tüm emekçilere açıktır.”

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