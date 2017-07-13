Çağ-Sen: Çalışma Bakanlığı'nı aldığı kararın arkasında durmaya çağırıyoruz

ÇAĞ-SEN Başkanı Mehmet Davulcu yazılı açıklamasında, yasaklama kararının yerinde olmakla birlikte uygulanmadığını, çok sayıda iş yerinde güneş altında işçi çalıştırılmaya devam edildiğini ifade etti.

Kararın uygulanması için bakanlığın etkin denetim yapamadığını kaydeden Davulcu, , ihlallerin bildirilmesi için oluşturulduğu açıklanan “ALO 102” ihbar hattının da düzgün çalışmadığını belirtti.

Davulcu, “İhbar hattının saat 14.00 itibarıyla bütünüyle kapanması ise, bakanlığın aldığı yasaklama kararını iş ola aldığı, arkasında durup uygulamak niyetinde olmadığı görüntüsünü yaratmıştır” ifadelerini kullandı.

Davulcu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı “aldığı kararın arkasında durmaya, uygulanması için elindeki tüm denetim olanaklarını kullanmaya, ihbar hattını da yasak süresince ulaşılır halde tutmak için gerekli önlemleri almaya” çağırdı.