Çağ-Sen: Direnişimizi İleriye Taşımakta Kararlıyız

Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Referandum Yasası gereği 4 iş günü önceden duyurulan süresiz grev yarın (01 Şubat 2022-Salı) sabah saat 08.00 itibarıyla başlıyor.



Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd. Şti. Yönetim Kurulu yasanın öngördüğü 4 iş günlük süre içinde de uzlaşmaz tutumunu sürdürmekte ısrarlı olmuştur.

Yönetim Kurulu çalışanları temsil eden yetkili sendika ile görüşüp çalışanların mağduriyetlerini gidermek yerine, grev kararı alan çalışanlara yönelik olarak “görüşme” kisvesi altında baskı ve mobbin uygulamaya kalkışmıştır.

Grev kırıcılığı ve mobbing suçtur. Bu durum sendikamız tarafından Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bkanlığı’na gereği için bildirilmiştir.



Sendikamız, ülkemizde zaten çok ağır olan yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmak amacında değildir.



Talebimiz çok açık ve nettir. 2003 yılında uygulanmaya başlanan ancak kayyum döneminde aksatılan maaş sistemimize göre maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz.



Talebimiz refah seviyemizin arttırılması değildir.

Gasp edilen maaş ve özlük haklarımızın iadesiyle refah seviyemizin korunmasıdır.



Haklarımızı alıncaya kadar direnişimiz devam edecektir.

Grev sürecinde de işveren tarafıyla diyaloğa açık olduğumuzun bilinmesini isteriz.