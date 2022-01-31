  • BIST 2.002,40
  • Altın 765.42115
  • Dolar 13.3407
  • Euro 14.9471
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Çağ-Sen: Direnişimizi İleriye Taşımakta Kararlıyız

» »
Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Referandum Yasası gereği 4 iş günü önceden duyurulan süresiz grev yarın (01 Şubat 2022-Salı) sabah saat 08.00 itibarıyla başlıyor.
Çağ-Sen: Direnişimizi İleriye Taşımakta Kararlıyız

Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Referandum Yasası gereği 4 iş günü önceden duyurulan süresiz grev yarın (01 Şubat 2022-Salı) sabah saat 08.00 itibarıyla başlıyor.


Lefkoşa İktisat Kooperatifi Ltd. Şti. Yönetim Kurulu yasanın öngördüğü 4 iş günlük süre içinde de uzlaşmaz tutumunu sürdürmekte ısrarlı olmuştur.

Yönetim Kurulu çalışanları temsil eden yetkili sendika ile görüşüp çalışanların mağduriyetlerini gidermek yerine, grev kararı alan çalışanlara yönelik olarak “görüşme” kisvesi altında baskı ve mobbin uygulamaya kalkışmıştır.

Grev kırıcılığı ve mobbing suçtur. Bu durum sendikamız tarafından Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bkanlığı’na gereği için bildirilmiştir.


Sendikamız, ülkemizde zaten çok ağır olan yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmak amacında değildir.


Talebimiz çok açık ve nettir. 2003 yılında uygulanmaya başlanan ancak kayyum döneminde aksatılan maaş sistemimize göre maaşlarımızın ödenmesini istiyoruz.


Talebimiz refah seviyemizin arttırılması değildir.

Gasp edilen maaş ve özlük haklarımızın iadesiyle refah seviyemizin korunmasıdır.


Haklarımızı alıncaya kadar direnişimiz devam edecektir.

Grev sürecinde de işveren tarafıyla diyaloğa açık olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Veteriner dairesi: “Taşkent yakınlarındaki tarlaya bırakılan büyükbaş hayvan kafaları Dikmen Belediyesi’nce imha edildi”31 Ocak 2022 Pazartesi 16:40
  • Akçın, narenciye hasadı için Suriyeli işçi getirilebilmesine yönelik hükümetin acilen karar alması gerektiğini belirtti31 Ocak 2022 Pazartesi 16:25
  • Hasipoğlu: CTP ile ikili koalisyon hükümeti kurulması sağlanabilir31 Ocak 2022 Pazartesi 16:09
  • Girne'de uyuşturucu operasyonu31 Ocak 2022 Pazartesi 15:47
  • Kadına şiddet, burnunu kırdı!31 Ocak 2022 Pazartesi 15:45
  • En çok yağış Pile köyüne düştü31 Ocak 2022 Pazartesi 13:35
  • Anorthosis ve Omonia arasındaki olaylı maç31 Ocak 2022 Pazartesi 13:20
  • UBP'de yeni hükümet için gayrıresmi görüşmeler sürüyor31 Ocak 2022 Pazartesi 12:54
  • Benter: TMK kararı, tarihi mülkiyet haklarımızı korumada önemli bir adım31 Ocak 2022 Pazartesi 12:19
  • Sucuoğlu-Ataoğlu buluştu: 8+2 önerisi31 Ocak 2022 Pazartesi 12:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti