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Çağ-Sen: Hakkımızı Alana Kadar Süresiz Grevdeyiz

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Çağ-Sen: Hakkımızı Alana Kadar Süresiz Grevdeyiz
Çağ-Sen: Hakkımızı Alana Kadar Süresiz Grevdeyiz

Toplumsal yaşamda çalışma barışı en önemli hususlardan biridir. Sendikamız bu bilinçle çalışma barışının korunup hizmet üretiminin devam etmesi için elinden geleni fazlasıyla yapma çabası göstermektedir.

Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-Koop) çalışanlarının sendikalaşma ve çalışma koşulları ile özlük haklarını koruma çabaları kamuoyumuzun bilgisindedir. 


Ülkemizdeki tüm emeği ile geçinenler gibi Li-Koop çalışanları da yüksek hayat pahalılığı karşısında büyük oranda fakirleştirilmiş durumdadır. Bunun yanında Li-Koop çalışanları kooperatifin içinde bulunduğu yönetim krizi nedeniyle son son iki yıl içinde meydana gelen hayat pahalılıklarının karşılığını da alamamışlardır.


Li-Koop’ta Genel Kurul yapılıp yönetim kurulu seçilmiş olmasına karşın, yönetim krizi devam etmektedir. Ocak 2022 ayının sonuna gelindiği ve ülkedeki tüm çalışanlar yeniden düzenlenmiş maaş ve ücretlerini aldığı halde, Li-Koop çalışanlarının mağduriyeti hala israrla sürdürülmek istenmektedir.


03 Ocak 2022 tarihinde. 2 saatlik grev uygulanarak çalışanların kararlılığı ortaya konmuş ve ilgili ve yetkililere uyarıda bulunmuş olmamıza karşın, o günden sonra da hiç bir olumlu gelişme olmamıştır.


Talebimiz son derece açık ve nettir; açlık seviyesinin altına düşen maaş ve ücret ve özlük haklarımızın olması gereken noktaya çıkarılarak ödenmesidir.  


Bu amaçla, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev Ve Referandum Yasası’nın 16 (1) maddesi gereği olarak Li-Koop iş yerinde süresiz grev uygulayacağımızı, grevin başlama tarihinin 01 Şubat 2022 (Salı) mesai başlangıcı olacağını işveren tarafına ve ilgili bakanlığa bildirmiş bulunmaktayız.
İş bırakma eylemimiz yasal haklarımızı alıncaya kadar sürecektir. Bu süreçte hizmet alamayacağı için mağdur olacak Li-Koop üyelerinden peşinen özür diler, mağduriyetimizin giderilmesi mücadelemizde  desteklerini bekleriz.
Sendikamızın, eylem başlamadan önce ve/veya eylem sürecinde olumlu sonuç verme amaçlı her türlü diyaloğa açık olduğunu da önemle belirtmek isteriz.  
 

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