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Çağ-Sen Özel Bir Şirketle Toplu İş Sözleşmesi Yaptı

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Çağ-Sen Özel Bir Şirketle Toplu İş Sözleşmesi Yaptı
Çağ-Sen Özel Bir Şirketle Toplu İş Sözleşmesi Yaptı

Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN) ile Mehmet Salih Havalı Ticaret Ltd. arasında Toplu İş Sözleşmesine ek protokol imzalandı. 


Çağ-Sen’den verilen bilgiye göre, ek protokolde, üyelerin alacağı doğum, evlilik yardımı ücretlerinde iyileştirmelere gidildi, risk, kaza tazminatı ve sorumluluk ödeneği, yıl sonu ikramiyesi, 1 Mayıs ve bayram ödeneği, maaş ve primlerde günün koşullarına göre düzenlemelere gidildi. 

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