Çağ-Sen: Yeni Yıla Grevle Başlıyoruz

Açıklama bu şekilde:

Sendikamızın Lefkoşa İktisat Kooperatifi (Li-Koop) çalışanlarının Toplu İş Sözleşmesi hakkı için vermekte olduğu mücadele özel sektör çalışanlarının haklarına duyarlı kamuoyumuz tarafından da bilinmektedir.

2021-2022 dönemi Toplu İş Sözleşmesini yapma amacıyla 2019 Kasım ayında başlattığımız çalışmalar, Li-Koop yönetim kurulunu görevden alıp yerine kayyum atayan Kooperatif Şirketler Mukayyitliğince hep engellenmeye çalışıldı. Önümüze konan tüm engellemeleri Li Koop çalışanlarının çoğunluğunun dirayetli duruşundan aldığımız güçle aşmayı başardık. 16 Temmuz 2021’de Çalışma Bakanlığınca düzenlenen referandumu kazanarak yetkili sendika olduğumuzu bir kez daha kanıtladık. Sonrasında kayyum yönetimini toplu görüşme masasına getirtmek için tüm yasal yolları zorladık. Onlar kaçtı, biz kovaladık. Sonuçta Li-Koop Genel Kurulu’nu yapıp yönetimi seçimle gelen yönetim kuruluna devretmek zorunda kaldılar. Yeni Yönetim Kurulu ile yaptığımız toplu görüşmelerde uzlaşıya varıp 07 Aralık 2021’de Toplu İş Sözleşmesi imzaladık. Li-Koop üzerindeki baskılarını sürdürmek arzusunda olan Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana hiçbir yasadan kaynaklanmayan keyfi bir kararla Toplu İş Sözleşmesini onaylamadığına yönelik bir yazıyla Yönetim Kurulunu baskı altına almaya kalkıştı. Toplu İş sözleşmesinin uygulanmaya konması durumunda kısa süre önce seçilerek göreve gelen Yönetim Kurulu’na görevden almakla tehdit ediyor.

Bütün bunların Kemal Deniz Dana’nın kişileş durumu ve siyasi hesaplarıyla ilgili maksatlarından kaynaklı olduğunu biliyoruz. En önde gelen hesap ise Koop Süt’ü ele geçirip partizanca kullanmaktı. Li-Koop, Koop Süt’ün ortaklarından biridir. Li- Koop yönetim kurulunu görevden almanın örtülü amacı Koop Süt’ü ele geçirmekti. Bunu başardılar. Koop hellimin aşırı şekilde pahalılaşmasının gerçek nedeni yapılan gereksiz istihdamlardır. Dana ve partisi UBP’nin seçim yatırımlarının bedelini fakir halkımız ödemektedir. UBP aday adayı olup listede yaralamayan Dana ile açık - gizli işbirliği yapan sendikalar vardır. Bunları da biliyoruz. Bütün bunlar bizim sendikal mücadele azmimizi kamçılamaktadır.

Bu gerçekler ışında, Kooperatifçiliği yok etmeye ve Toplu Sözleşme hakkımızı ortadan kaldırmaya yönelik bu saldırılara karşı direnmedeki kararlılığımızı ortaya koymak amacıyla, 03 Ocak 2022 Pazartesi günü 2 saatlik uyarı grevine gideceğimizi belirtmek isteriz. Uyarı grevimiz saat 11.00’de başlayacak ve 13.00’e kadar sürecektir. Grev esnasında Başbakanlık önüne gidilerek basın açıklaması yapılacaktır. Basına ve kamuoyumuza duyururuz.