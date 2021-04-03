Çağatay 32. Ölüm yıldönümünde anıldı

KKTC’nin ilk Başbakanı Mustafa Çağatay, ölümünün 32. yılında. Girne Karaoğlanoğlu mezarlığında bulunan kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneal Zorlu Topaloğlu, bazı bakanlar, milletvekilleri, Mustafa Çağatay’ın ailesi, sivil ve askeri yetkililer katıldı. Tören, saygı duruşu, İstiklâl Marşı ve protokol sırasına göre çelenklerin mezara sunulmasıyla başladı.

Daha sonra Çağatay’ın ailesi adına eski bakanlardan Onur Borman ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mustafa Çağatay’ın dürüst ve gerçek bir devlet adamı olduğunu kaydederek, “Onu erken yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz” dedi.

“Elbetteki yaşasaydı bize deneyimlerini tecrübelerini onlardan bizzat faydalanacak ve hali ile devleti yönetme aşamasında ondan duyduklarımız olacaktı. Ama hayat devam ediyor önemli olan devleti yaşatabilmektir. Devleti güçlendirebilmektir.” Tatar, Çağatay’ın kişiliğine bakıldığında Limasol doğumlu olduğunu ve hukukçu olarak, TMT saflarında görev almış ve halkı ile birlikte olan bir devlet adamı olduğunu söyleyerek, KKTC’nin ilk kurucu başbakanı olduğunu kaydetti.