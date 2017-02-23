Çağatay Ulusoy yeni aşkını buldu

Yapımcı sevgilisiyle beş yıllık süren bir aşkın ardından bir dönem Serenay Sarıkaya ile birlikte olan Çağatay Ulusoy, bu ilişkinin bitmesinin ardından yaşadığı uzun süren yalnızlığını bitirdi.

İddialara göre İçerde dizisine katılan Duygu Sarışın, son dönemin yakışıklı oyuncusu Çağatay Ulusoy’la birlikte yeni bir aşka yelken açtı. Daha önce “Kaçak Gelinler”, “Güneşi Beklerken” ve “Rengarenk” dizilerinde rol alan Sarışın, şimdilerde “İçerde”de bir polis memurunu canlandırıyor. Son dönemlerde dizi setlerinde başlayan yeni aşklardan biri olarak dikkat çeken Ulusoy ve Sarışın aşkı hakkında ikili cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

Duygu Sarışın kimdir?

Duygu Sarışın, 1987 yılında İzmir'de doğdu.Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nde tamamladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Moda Tasarım Bölümü'nde dersler alan Duygu Sarışın, İzmir Devlet Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı. 2011 yılında ise televizyon dünyasına Cennetin Sırları dizisi ile adım attı. İnadına Yaşamak, Kaçak Gelinler, Güneşi Beklerken, Rengarenk gibi diziler de rol aldı. İçerde dizisinin kadrosuna dahil olan güzel oyuncu dizide Sema karakterini canlandırmaktadır.