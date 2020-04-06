Çağa:Yurtdışından gelen ve devlet gözetimindeki merkezlerde 1050 kişi var

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr Emre Vudalı ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa Covid – 19 ile ilgili son gelişmeleri BRT’den canlı yayınla aktardı.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ise yurtdışından gelen ve devlet gözetimindeki merkezlerde 1050 kişi bulunduğunu, gözetim altında tutulan yakın temaslıların ise 75 kişi olduğunu söyledi. Çağa, yurtdışından gelecek olanların yerleştirileceği yerlerin hijyen kontrollerinin yapıldığını,buralarda hizmet verecek kişilere nasıl davranılması gerektiği konusunda eğitim verileceğini anlattı.