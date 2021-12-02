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Çağdal, “Gemi geldi; yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacak” dedi.

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Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, “Gemi geldi; yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacak” dedi.
Çağdal, “Gemi geldi; yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacak” dedi.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacağını açıkladı.

 Çağdal,  birçok istasyonda yakıtın bittiğini ancak yakıt gemisinin geldiğini ve boşaltıma başlandığını, yarın sabah itibarıyla yakıtın petrol istasyonlarına dağıtımına başlanacağını söyledi.

TAK’a açıklama yapan Çağdal, yarın öğlene kadar yakıtın benzin istasyonlarına dağıtılmış olacağını belirtti .

Çağdal, cumartesi günü bir geminin daha gelmesiyle yakıt stokuyla ilgili sorunun ortadan kaldırılacağını dile getirdi.

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