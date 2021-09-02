  • BIST 1.480,710
  • Altın 483,10
  • Dolar 8,2730
  • Euro 9,7750
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

Çağdaş kentler için işbirliği ve dayanışma

» »
Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Ankara’da Kıbrıs İşleri Koordinatörü H. Halil Afşarata ile görüştü.
Çağdaş kentler için işbirliği ve dayanışma

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Ankara’da Kıbrıs İşleri Koordinatörü H. Halil Afşarata ile görüştü.

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli, Ankara’da Kıbrıs İşleri Koordinatörü H. Halil Afşarata ile görüştü, “Yerel yönetim anlayışımızı çok daha ileriye taşımak için işbirliği ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi. 


Ankara’da Kıbrıs İşleri Koordinatörü H. Halil Afşarata, dün Başkanlık Külliyesi’nde Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Y. Benli’yi kabul ederek bir süre görüştü. Benli’ye Gönyeli Belediyesi Müdürü Ferruh Dülgeroğlu da eşlik etti. 


“Yüksek Yaşam Standartlı Kent vizyonumuzu ve çağdaş yerel yönetim anlayışımızı anlatmaya, ilerlemeye, işbirliğine devam ediyoruz” diyen Benli, görüşmenin samimi bir ortamda ve son derece yararlı geçtiğini söyledi.

Türkiye’deki yerel yönetim deneyimlerinden de yararlanarak diyaloğun geliştirilmesini yönünde düşüncelerini paylaştıklarını anlatan Ahmet Benli, şunları söyledi:

“Gönyeli’deki projelerimizden yerel yönetimler reformuna kadar pek çok başlıkta samimi bir görüşme imkanı bulduk. Özellikle sonuç alıcı projelerin yaşama geçirilmesi yönünde işbirliği imkanlarını ele aldık.  Çok sıcak karşılandık ve Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs İşleri Koordinatörü H. Halil Afşarata’yı kentimize davet ettik. Hem şahsım hem de Gönyelimiz için yararlı bir görüşme yaptık. Çağdaş kentler için işbirliği ve dayanışmayı son derece önemsiyoruz, o nedenle, böylesi temaslarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erkut Yılmabaşar yazdı... Ekonomi de çalışma hayatı da darmadağın!02 Eylül 2021 Perşembe 08:59
  • Kanatlı güney Kıbrıs'ta eczaneler de hızlı test yapıyor! Bu iş rant kapısı olmamalı!02 Eylül 2021 Perşembe 08:47
  • GMB'de çalışanlar süresiz greve başladı02 Eylül 2021 Perşembe 08:31
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?02 Eylül 2021 Perşembe 08:26
  • Girne-Tatlısu anayolunda feci kaza! 1 kişi yaşamını yitirdi02 Eylül 2021 Perşembe 08:17
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (2 Eylül 2021)02 Eylül 2021 Perşembe 08:10
  • Buna göre, 6 Eylül tarihinden itibaren KKTC’ye gelecek olanlar dikkat!01 Eylül 2021 Çarşamba 22:49
  • İşte karaların detayları... Çalışanlara PCR zorunluluğu kaldırıldı, antijen zorunluluğu getirildi01 Eylül 2021 Çarşamba 22:48
  • Sosyal medyanın gündeminde.. Bu ne demek?01 Eylül 2021 Çarşamba 22:32
  • Ayın 1'i ama devlet 250 milyon TL borçlanıyor01 Eylül 2021 Çarşamba 22:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti