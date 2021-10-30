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“Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri Kimlik Arayışları ve Mitoloji” kitabı tanıtılıyor

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“Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri Kimlik Arayışları ve Mitoloji” kitabı 3 Kasım 2021 Çarşamba akşamı saat 18.30’da Işık Kitabevi’nde gerçekleşecek etkinlikte tanıtılacak.
“Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri Kimlik Arayışları ve Mitoloji” kitabı tanıtılıyor

Tamer Öncül’ün, Nezih-Er Yayınlarının (İzmir) 82. kitabı olarak yayımlanan “Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri Kimlik Arayışları ve Mitoloji” kitabı 3 Kasım 2021 Çarşamba akşamı saat 18.30’da Işık Kitabevi’nde gerçekleşecek etkinlikte tanıtılacak.

Tamer Öncül’ün, uzun süredir sürdürdüğü araştırmanın ürünü olan 135 sayfalık kitabın editörlüğünü Mine Ömer; sayfa ve kapak tasarımını Mehmet Ömer yaptı.

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Kapak’ta, Kıbrıs’ın en önemli simgelerinden biri olan Soli örenyerindeki ünlü kuğu mozaiğinin fotoğrafını İbrahim Ökmen çekti.

Tanıtımda, kitap hakkında Mehmet Ömer ile Tamer Öncül’ün konuşmalarının ardından, okurla söyleşi ve Kitap imzalama yer alacak. Etkinlik, Işık Kitabevi 2. katındaki salonda gerçekleşecek.

1930’lardan 2020’ye uzanan geniş bir zaman diliminde “Kıbrıs Türk Şiiri”nin geçirdiği evreleri irdeleyen Öncül, kitabın sunuş yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bu araştırmayı bir “Sanat tarihçisi” iddiasıyla yapmış değilim. Mümkün olduğu kadar çok kaynağı (onlarca kitap, dergi ve gazete ile internet sayfaları) tarayarak, olabildiğince nesnel bir döküm yapmaya çalıştım. Yakın geçmişte, birçok akademik çalışmaya kaynaklık yapan bu çalışmanın geniş özetlerini zaman zaman başka dergilerde de (Pygmalion ve İnsan Zaman Mekan) yayımlayıp; kimi üniversitelerde seminer konusu yaptım. Çağdaş şiirimizi, tüm hatlarıyla incelemek; şairleri (tüm şiirleriyle birlikte) teker teker (derin bir okumayla) ele almakla tamamlanabilir ancak. Bu çalışmanın, gelecekte şiirimizi araştıracak olanlara “bir ön döküm” işlevi görmesini umuyorum.”

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