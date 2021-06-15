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Çağdaş Müzik Derneği Başkanı yeniden Ersin Tünay

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Çağdaş Müzik Derneği, Genel Kurulu'nu gerçekleştirip, yeni yönetimini belirledi.
Çağdaş Müzik Derneği Başkanı yeniden Ersin Tünay

Çağdaş Müzik Derneği, Genel Kurulu'nu gerçekleştirip, yeni yönetimini belirledi.

Dernek açıklamasına göre, pandemi nedeniyle gecikmeli olarak gerçekleştirilen Genel Kurul’da seçilen yönetim kurulu görev dağılımını da yaptı.

Dernek Başkanı yeniden Ersin Tünay, Asbaşkan ise Hatice Gazi oldu.

Yönetim Kurulu’nda Kadriye Karaoğlan yazman, Mehmet Hafızoğlu sayman olurken, İnsel Topal, Ayşe Göktaş ve Nilay Pınardan faal üye olarak belirlendi. 

Disiplin Kurulu, Şerife Gürtekin başkanlığında, Ayşe Hançer ve Hasan Bolat’tan oluştu.

Denetleme Kurulu ise Ayşegül Taşpınar başkanlığında, Ceyda Özsağıroğlu ve Fazilet Bakıroğlu’ndan oluştu. Yedek üyeliğe ise Ayda Tuna seçildi.

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