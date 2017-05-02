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Çağdaş Müzik Derneği, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu yararına etkinlik düzenliyor

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Çağdaş Müzik Derneği, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu yararına etkinlik düzenliyor
Çağdaş Müzik Derneği, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu yararına “Şarkılarla Şiirlerle Aydınlatacak Geleceğimizi” etkinliği düzenliyor.

10 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde olacak etkinlikte, Ersin Tünay yönetimindeki Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu (TSM) ile Grup Otantik şarkılarını, Feyzan Korur, İlkay Adalı, Dr. Arif Albayrak, Nurperi Özgener, Hüsniye Okray, Talat Ürer ve Ayşe Tural şiirlerini seslendirecek.

Çağdaş Müzik Derneği’nden verilen bilgiye göre, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu yararına düzenlenecek bu etkinliğin biletleri 10 TL’den satışa sunuldu.

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