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Çağdaş Müzik Derneği Sanat Merkezi 21 Nisan’da hizmete açılıyor

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Çağdaş Müzik Derneği Sanat Merkezi 21 Nisan’da hizmete açılıyor
Çağdaş Müzik Derneği’nin “sanat merkezi” olarak inşa ettirdiği yeni binası, 21 Nisan Cuma günü saat 17.00’de düzenlenecek törenle hizmete açılıyor.

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı ve Şefi Ersin Tünay başkanlığında 13 Haziran 2013’te kurulan ve bugüne dek sosyal sorumluluk çerçevesinde birçok yardım konserleri veren dernek, kendi binasına kavuşuyor.

Dernekten yapılan açıklamada, Çağdaş Müzik Derneği Sanat Merkezi olarak hayata geçecek 120 metrekarelik merkezin, çok amaçlı kullanım için ortopedik engellilere de uygun donanıma sahip şekilde inşa edildiği belirtildi.

Merkezde dans, müzik, şiir, el işi gibi faaliyetlere de yer verilecek ve bu gibi alanlarda çalışma yapan kurum, kuruluş ve kişiler de binayı kullanabilecek.

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde Hürrem Ağa Sokak No:12’de  (Küçük Kaymaklı Camii Karşısı) yer alan Çağdaş Müzik Derneği Sanat Merkezi’nin, Vakıflar İdaresi’nden kira usulü alınarak devlet katkısı olmadan tamamen yardımlarla inşa edildiği kaydedildi.

Merkezin açılışına halkın davetli olduğu belirtildi.

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