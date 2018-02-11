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Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu Bakü’de konser verdi

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Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu Bakü’de konser verdi
Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de konser verdi.

KKTC Bakü Temsilciliği organizasyonuyla, Şef Ersin Tünay yönetiminde verilen “Yurdumdan Esintiler Türk Sanat Müziği Konseri” 8 Şubat’ta Devlet Mahnı Tiyatrosu’nda yer aldı. Şef Ersin Tünay’ın açılış konuşmasıyla başlayan konserin başında Afrin’de şehit olanlar anıldı ve anılarına “Havada Bulut Yok” türküsü söylendi.

Azerbaycan basınının ilgi gösterdiği konserde, “Kıbrısım”, “Portakal Atışalım”, “Baş Parmak Dağı Sıra” gibi Kıbrıs Türk kültürünü yansıtan şarkılar söylendi. 

Konserin sonunda Azerbaycan milli marşını okuyan koro seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.
KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Arca Turganer, konser sonrası yaptığı konuşmada, koroya teşekkür ederek özellikle “Beş Parmak Dağı Sıra” türküsünü dinlerken kendisini Kuzey Kıbrıs’ta hissettiğini söyledi. 

ZİYARETLER

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı ve Şefi Ersin Tünay ile Dernek Asbaşkanı Hatice Gazi, Bakü’de KKTC Bakü Temsilcisi  Ufuk Arca Turganer’i  ve Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral'ı da ziyaret etti.
Tünay ziyaretlerde yaptığı konuşmalarda, verilen destek ve gösterilen ilgi için teşekkür ederek, “Azerbaycan halkının bizlere göstermiş olduğu sevgi saygı ve misafirperverlikleri hatıralarımızın en güzel kısmını oluşturacaktır” dedi. 
Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği Korosu, bugüne kadar KKTC’nin dışında Ankara, Londra, Çorlu, Kosova ve Antalya’da konser verdi. Dernek KKTC’de de sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde birçok konser düzenlendi.

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