 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAFransa nükleer santralinde patlama!

Çağdaş Müzik Derneği TSM korosu, Türkiye ve Kosova’da konser verecek

»
Çağdaş Müzik Derneği TSM korosu, Türkiye ve Kosova’da konser verecek
Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, gelecek hafta Türkiye ve Kosova’da konser verecek.

Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, gelecek hafta Türkiye ve Kosova’da konser verecek.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilk konser, Engelsiz Yaşam Evi Projesi kapsamında pazartesi günü Çorlu’da düzenlenecek.

“Gönlümüzdeki Şarkılar” konserine Çağdaş Müzik Derneği’nden Ersin Tünay, Çorlu Müzik Derneği’nden Gülden Kaya şeflik yapacak. Çorlu Yeni Kültür Merkezi’nde saat 20.00’de başlayacak.

Konserden elde edilecek gelir, Çorlu’da şehitler adına yapılacak okulun inşasında kullanılacak.

Kosova’da halk konserleri şeklinde gerçekleşecek konserlerin ilki Çarşamba günü yapılacak. Folklor gösterisine de yer verilecek Prizren Kültür Evi’ndeki konser saat 19.00’da başlayacak. İkinci konser Perşembe günü saat 18.00’de Vuçitırın Kültür Evi’nde verilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Klip yönetmeni Ayşe Ersayın hayatını kaybetti08 Şubat 2017 Çarşamba 14:13
  • Cem Karaca 13 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı08 Şubat 2017 Çarşamba 14:04
  • Grand Pasha'da Tepe rüzgarı esecek07 Şubat 2017 Salı 15:53
  • Bob Marley’nin 40 yıldır kayıp olan konser kayıtları bulundu07 Şubat 2017 Salı 14:25
  • Hayatın Anlamına Dair 10 Öğüt Verici İçerikli Kızılderili Atasözü07 Şubat 2017 Salı 10:25
  • Black Sabbath, dün gece verdiği konserle müzik kariyerini noktaladı06 Şubat 2017 Pazartesi 16:26
  • “Soytarılar Okulu” Cumartesi günü sahnelenecek…06 Şubat 2017 Pazartesi 16:00
  • Tarihte Bugün 6 Şubat06 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Haftanın sanatçısı06 Şubat 2017 Pazartesi 15:57
  • İsmail Bozkurt’un “Kaza” romanı Gazimağusa’da tanıtılıyor06 Şubat 2017 Pazartesi 15:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti