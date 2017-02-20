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Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, Türkiye’de ve Kosova’da konser verdi

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Çağdaş Müzik Derneği TSM Korosu, Türkiye’de ve Kosova’da konser verdi
Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Türkiye’de ve Kosova’da konserler verdi.

GÖNLÜMÜZDEKİ ŞARKILAR” ÇORLU VE KOSOVA’DA SESLENDİRİLDİ

Çağdaş Müzik Derneği Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, Türkiye’de ve Kosova’da konserler verdi.

40 kişilik Çağdaş Müzik Derneği korosu “Gönlümüzdeki Şarkılar” konserleri çerçevesinde geçen hafta Çorlu Müzik Derneği Korosu’yla işbirliğiyle Çorlu’da bir, Kosova’da ise iki kez sahne alarak Türk müziğinden örnekler seslendirdi.

ÇORLU’DAKİ KONSER ENGELSİZ YAŞAM EVİ İÇİN

Çağdaş Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, ilk konser, Çorlu’daki Engelsiz Yaşam Evi projesi kapsamında Çorlu’da Kültür Merkezi’nde verildi.

“Gönlümüzdeki Şarkılar” konserine Çağdaş Müzik Derneği’nden Ersin Tünay, Çorlu Müzik Derneği’nden Gülden Kaya şeflik yaptı.

KOSOVA’DA İKİ KONSER

Kosova’daki konserler halk konseri şeklinde oldu. Halk dansları gösterisine de yer verilen konserler “Memleketim” şarkısıyla final yaptı.

Öte yandan, Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay ile Çorlu Müzik Derneği Başkanı Hasan Kaya, Çorlu’da ve Kosova’da devlet yetkilileri tarafından kabul edildi.

DEVLET YETKİLİLERİNE ZİYARET

İki derneğin yönetim kurulu üyeleri Tekirdağ Valiliği, Çorlu Belediyesi, Çorlu Halk Eğitim Merkezi, Çorlu Kaymakamlığı’na ziyaretlerde bulunarak, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürsan Çil, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ile görüştü.

Kosova’da Meclis Başkan Yardımcısı Fikrim Damka, Milletvekili Muferra Sinik, Prizren Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı Levent Buş ile bir araya gelindi.

KARDEŞ DERNEK PROTOKOLÜ...5 YIL BOYUNCA ORTAK KONSERLER VERİLECEK

Çağdaş Müzik Derneği Başkanı Ersin Tünay’ın verdiği bilgiye göre, Çorlu Müzik Derneği ile Çağdaş Müzik Derneği kardeş dernek protokolü çerçevesinde 5 yıl boyunca birlikte konserler verecek.

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